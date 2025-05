Schriesheim. (cwa) Wie es schon seit Langem gute Tradition ist, wird in der evangelischen Stadtkirche auch dieses Jahr wieder an den drei Sonntagen nach Ostern eine Orgelkonzertreihe veranstaltet, in der renommierte Organisten die wunderbare Orgel dieser Kirche zum Klingen bringen. Sie steht im Zeichen des zehnjährigen Jubiläums der Orgelweihe vom 12. April 2015 nach der Grundsanierung und

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote