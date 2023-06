Von Christina Schäfer

Schriesheim. Ganz sicher ist sich Dieter Weitz nicht. Aber, so sagt der Pressesprecher des Schriesheimer Kulturkreises, es sollte die mittlerweile 15. Auflage von "Schriesheim jazzt" sein, für die sich am Samstag, 1. Juli, der sprichwörtliche Vorhang hebt.

Sicher ist: Es wird die erste nach Corona sein. Dreimal hatte man auf das Event verzichtet, hatte in den vergangenen zwei Jahren stattdessen eine Wochenendveranstaltung organisiert. Die Vorgaben aufgrund der Pandemie waren einfach noch zu hoch, sagen die Verantwortlichen. Nun geht man wieder in die Vollen. Und hofft, dass die Reputation von "Schriesheim jazzt" erneut die Musikliebhaber in die Stadt zieht.

Am 1. Juli wird Schriesheim wieder zur Jazz-Hauptstadt der Bergstraße, worüber sich die Organisatoren Jochen Wähling, Carla Schoenmakers und und Dieter Weitz sehr freuen. Foto: Dorn

Die Zahl der Besucher? Eine kleine Wundertüte, ist man sich im Vorstand des Kulturkreises einig. "Es ist schwer einzuschätzen", sagt Jochen Wähling, Zweiter Vorsitzender des Vereins, ganz offen. 2019 fanden 1400 Musikbegeisterte den Weg in die Weinstadt. "Es ist eine Veranstaltung mit Tradition, die in der gesamten Metropolregion bekannt ist", erklärt Weitz die ansehnliche Zahl. Entsprechend groß ist das Einzugsgebiet bisher gewesen. In diesem Jahr steht man in Konkurrenz zu anderen Veranstaltungen, allen voran der Buga in Mannheim, aber auch einem Open Air in Hemsbach, das ebenfalls an Jazz-Fans gerichtet ist.

"Schriesheim jazzt" bietet jedoch mehr als nur die eine Band. Es sind ganze fünf, die auf fünf verschiedenen Bühnen in der Innenstadt spielen werden. Es ist eine Mischung aus Neuem und Bekanntem, wie Wähling erzählt. Auch das teils durch Corona bedingt. "Einige Bands gibt es gar nicht mehr", sagt er. Oder die Besetzung hat sich verändert. Das gilt etwa für die New Orleans Gumbo Craps. Sie bringen den traditionellen New Orleans-Jazz in den Hof des Kulturhotels Kaiser.

Die Elville Bluesband ist bereits in Schriesheim zu Gast gewesen. Die Musiker, die vor dem Alten Rathaus spielen werden, haben sich für den Abend Gäste eingeladen und treten mit Gesang und Bläserverstärkung auf. Wie die Elville Bluesband ist auch die SRH-Bigband in Schriesheim bereits bekannt. Sie verspricht, ganz ihrem Namen verschrieben, "swings really hot", wenn sie vor dem Zehntkeller ihr Programm aus Swing, Funk, Latin, Fusion und Soul spielen ...