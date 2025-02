Zuletzt meldeten sich „Fridays for Future“ am 25. September 2020 in Schriesheim zu Wort – mit einer Fahrrad-Demo vor dem neuen Rathaus. Am Freitag soll ab 17 Uhr wieder für Klimaschutz, aber auch für Demokratie demonstriert werden, dann aber am alten Rathaus. Archivfoto: Kreutzer