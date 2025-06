Von Micha Hörnle

Schriesheim. Manchmal wiederholt sich die Geschichte: Vor 25 Jahren bekam Schriesheim seinen ersten "Michelin-Stern": Der ging Ende November 2000 an den "Strahlenberger Hof", in dem Susanne und Jürgen Schneider kochten – und war damals der einzige Neuzugang in der Region.

Das war auch am Dienstagabend bei "Raro" so: Da erkochte sich Jan