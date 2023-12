Sandhausen/Heidelberg. (luw) Nach über fünf Jahren hat das einst als solches angekündigte "Provisorium" ein Ende: Die Buslinie 720 fährt ab diesem Sonntag wieder bis zum Heidelberger Bismarckplatz. Das bestätigte das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises auf Nachfrage.

Diese Nachricht dürfte vor allem Menschen aus Sandhausen, Walldorf und St. Leon-Rot freuen: Seit Sommer 2018 endete die Verbindung aus diesen Orten nach Heidelberg bereits bei den Stadtwerken, was insbesondere für ältere Fahrgäste mit der Innenstadt als Ziel unbefriedigend war. Nun tritt mit dem Fahrplanwechsel am 10. Dezember eine neue Linienführung in Kraft. Dabei habe man sich auch um eine "Stabilisierung" und somit Vermeidung von Verspätungen bemüht, heißt es aus dem Landratsamt.

Rückblick: Aufgrund der im Juli 2018 eingerichteten großen Baustellen im Heidelberger Stadtgebiet wäre "ein stabiler Betrieb der Buslinie nicht mehr zu gewährleisten gewesen, sodass der Linienweg gekürzt wurde", hatte ein Sprecher des Landratsamts damals erklärt. Fortan hieß die Endstation der 720er-Linie daher "Stadtwerke". Zwar waren die betreffenden Baustellen schon im Herbst 2019 abgeschlossen.

Doch im Frühjahr 2020 wurden dann die damaligen "Verkehrsbehinderungen rund um das Walldorfer Kreuz" als Grund dafür genannt, dass weiterhin ein pünktliches Ankommen am Bismarckplatz nicht möglich sei. Im Mai dieses Jahres hieß es dann auf erneute RNZ-Nachfrage, dass man ein "neukalkuliertes Fahrplankonzept" spätestens im Dezember umsetzen wolle – was nun auch geschieht.

Landratsamtssprecherin Silke Hartmann erklärte jetzt, dass "für die Sicherstellung des Betriebsablaufs auf der Linie 720" die Fahrzeiten, die Anzahl der Fahrzeuge und die Anzahl des Fahrpersonals erhöht werden. Dabei hält der Bus fortan nicht mehr an den Heidelberger Stadtwerken, also der bisherigen Endstation. "Durch den Umbau der Haltestelle ,Hauptbahnhof Nord’ und den barrierefreien Umbau der Haltestelle ,Stadtwerke’ der Stadt Heidelberg entfällt in Fahrtrichtung Innenstadt die Trassennutzung und Bedienung der Haltestelle ,Stadtwerke’ für die Regionalbusse", erläutert Hartmann.

Als Ersatzhaltestelle dient die Heidelberger Stadtbücherei. "Hintergrund ist die geänderte Zuführung der Buslinien von der umgebauten Haltestelle ,Nord’ am Hauptbahnhof zur Haltestelle ,Stadtwerke’ auf der Gleistrasse", so Hartmann: "Dadurch ist die Einfädelung der Regionalbusse auf die Gleistrasse von deren Starthaltestellen am Hauptbahnhof nicht mehr möglich."

Die Busspur entfällt. Der Wegfall betreffe nur die "gleisbezogene Haltestelle ,Stadtwerke’". Künftig wird zudem die neue Haltestelle "Bieth West" in Heidelberg-Kirchheim angefahren.

Auf die Frage, ob die "Standzeit" von drei Minuten am Bismarckplatz nicht zu knapp bemessen sei, antwortet Hartmann: "Eine längere Standzeit ist aufgrund der hohen Bus- und Straßenbahnfrequenz nicht möglich, aber wir beobachten die Situation, um gegebenenfalls nachsteuern zu können."

Der Sandhäuser Bürgermeister Hakan Günes zeigte sich auf Anfrage "glücklich und zufrieden" über die wieder eingeführte Endstation "Bismarckplatz": "Glücklich, weil wir nun dem Wunsch unserer Sandhäuser Bürgerschaft nachkommen können, und zufrieden, weil sich gezeigt hat, dass das regelmäßige Nachfragen durch Verwaltung und Gemeinderat seine Wirkung gezeigt hat und wir so dafür sorgen konnten, dass die lange ersehnte Anfahrt des Bismarckplatzes wieder ermöglicht wurde."