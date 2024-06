Sandhausen. (luw) Wenn an diesem Mittwochabend bei der Fußball-Europameisterschaft das Spiel der Ungarn gegen Deutschland angepfiffen wird, wird das für Barbara Toth ein besonderer Moment: Seit 13 Jahren in Deutschland, hat die 44-jährige Ungarin 2023 ein ungarisches Restaurant in Sandhausen eröffnet. Hier zeigt sie das Spiel auf Leinwand, längst sind alle 100 verfügbaren Plätze ausgebucht. Sowohl ungarische als auch deutsche Fans kommen, sagt Toth: "Normalerweise haben wir 80 Plätze, aber für diesen Anlass haben wir noch Bierbänke aufgestellt." Serviert werden dabei Spezialitäten aus beiden Ländern: unter anderem Gulasch, aber auch Currywurst.

"Mein Herz ist ungarisch", antwortet Barbara Toth lachend auf die obligatorische Frage, wer gewinnen soll: "Ich bin für Ungarn und glaube, dass sie 3:1 gewinnen." Doch in erster Linie geht es ihr darum, ihren Gästen einen schönen Abend zu bereiten und sie dabei gut zu verköstigen. Und im Gespräch mit der RNZ ist es ihr besonders wichtig, "Danke Deutschland" dafür zu sagen, was ihr hier ermöglicht wurde: "Dieser Weg, den ich hier genommen habe, wäre in Ungarn nicht möglich ..."

Denn ihr Traumjob in der Heimat war ein völlig anderer, wie die aus Szeged stammende Ungarin erklärt: "Ich war zehn Jahre lang Soldatin und war auch mit der Nato in Afghanistan und im Kosovo." Die ausgebildete Schützin war bei humanitären Einsätzen dabei. "Das war eine schöne Arbeit, aber der Lohn reichte nicht für ein gutes Leben in Ungarn", sagt sie heute.

Also ging es nach Deutschland: "Mit Geld, aber ohne die Sprache", erinnert sich Toth schmunzelnd. "Ich habe erst als Putzfrau gearbeitet, dann als Fahrerin für eine Bäckerei." Ihr Freund blieb zunächst in der Heimat, später kam er nach. "Ich habe es wegen der Arbeit nicht geschafft, einen Sprachkurs zu besuchen – daher habe ich mir die Sprache selbst beigebracht", erklärt die heute gut Deutsch sprechende 44-Jährige. Später fand sie Arbeit als Alltagsbegleiterin, zuletzt war sie in der Behindertenwerkstatt der Lebenshilfe Heidelberg beschäftigt: Auch das sei ein "Traumjob" für sie gewesen, meint sie.

Aber ihre Leidenschaft trieb sie in die Gastronomie: "Ich habe nebenbei einen Imbiss-Anhänger betrieben, mit dem habe ich Lángos verkauft." Doch nicht nur die Zubereitung der ungarischen in Fett gebackenen Hefeteigfladen beherrscht Toth: "Ich habe auch für Veranstaltungen und kleine Hochzeiten gekocht." Ihre Speisen fotografierte und zeigte sie in den Sozialen Medien. Und das kam gut an: "Alle sagten, dass ich irgendwann ein eigenes Restaurant öffnen müsste."

Im vergangenen Jahr kam dann eines zum anderen: "Ich habe im Internet gesehen, dass der Kleintierzüchterverein hier in Sandhausen einen neuen Pächter für sein Vereinsheim sucht." Sie überzeugte den Vorstand mit ihrem Konzept und bekam den Zuschlag, im April 2023 eröffnete sie dann "Barbara’s Küche".

Toth ist nicht nur eine leidenschaftliche Köchin, die ungarische sowie deutsche Gerichte zaubert: Sie möchte mehr als nur einen Ort zum Essengehen bieten. "Ich will Familien ansprechen und habe schon verschiedene Aktionen für Kinder organisiert, Kürbisschnitzen zu Halloween oder ein Osterbasteln zum Beispiel." Auch im regulären Restaurantbetrieb bietet Toth immer etwas für Kinder an, die auf dem umzäunten Außengelände spielen können: "Während die Eltern essen, sollten die Kinder nicht am Handy spielen, sondern auf dem Rasen", findet Toth. So liegt – nicht nur während der EM – auch ein Fußball bereit.

Und wie zufrieden ist sie insgesamt mit dem Geschäft? An Werktagen sei in dem Restaurant, in dem drei Hilfskräfte angestellt sind, bisher nicht so viel los, sagt Toth: "Aber vor allem sonntags ist es voll." Zum Fußballgucken an diesem Mittwoch schränkt sie aufgrund der hohen Gästezahl ihre Speisenauswahl etwas ein: Neben Currywurst, Pommes und Gulaschvariationen gibt es auch Làngos. Traditionell ungarisch zubereitet werden diese übrigens mit Salz, Knoblauch, Sauerrahm und Käse. Die in Deutschland verbreiteten süßen Varianten seien in ihrer Heimat Ungarn eher verpönt, sagt Toth lachend: "Wir verkaufen sie aber trotzdem auch süß."