Der Weg zu anderen Bikeparks sei zu weit, argumentierten die Jugendlichen, und viele Freunde von ihnen seien bereit, bei der Umsetzung zu helfen. Bald erschienen beide in Wagners Bürgersprechstunde: "Das war kurz nach dem Brief", erinnert sich Wagner sich mit einem Lächeln. Bei einem Termin vor Ort erläuterte die Ortsvorsteherin: "Die Idee fand nicht nur ich gut, sondern auch der ganze Ortschaftsrat."

Darin hieß es: "Liebe Katrin Wagner, da wir in Malsch am Galgenberg nicht mehr fahren können, weil dort gesperrt ist, wollten wir fragen, ob wir in Rotenberg den Fußballplatz in einen Bikepark verbessern können, da dort keiner mehr spielt." Damit meinten sie ein Sportgelände, auch "Dirt Track" genannt, auf dem sich Mountainbike-, BMX- und andere Radfahrer austoben und über Buckel, Schanzen und halbmondförmige Hügel düsen können.

Rotenberg. Kaum wurde er noch genutzt, der Bolzplatz in den Rotenberger Herrenwiesen, das ungemähte Gras stand hoch. Aber seit ein paar Wochen ist dort neue Aktivität zu verzeichnen. Lastwagen bringen tonnenweise Erde, ein Schaufelbagger verteilt sie. Arbeiter formen kleine Hügel, teilweise als Halbkreise. So entsteht nach und nach ein neuer Bikepark.

Von Marco Montalbano

Ortsvorsteherin Katrin Wagner erläuterte das Projekt im Gespräch mit der RNZ. Rotenberg, das 1338 die Stadtrechte erhielt, ist heute ein kleiner, aber stolzer Stadtteil Rauenbergs. Dort geht es eher ruhig zu: für manche, besonders die Jugendlichen, eventuell etwas zu ruhig. Das könnte sich ab dem kommendem Sommer ändern. Denn 2021 ergriffen die damals erst 14 Jahre alten Freunde Erion und Leon die Initiative und schrieben der Ortsvorsteherin einen handschriftlichen Brief.

Darin hieß es: "Liebe Katrin Wagner, da wir in Malsch am Galgenberg nicht mehr fahren können, weil dort gesperrt ist, wollten wir fragen, ob wir in Rotenberg den Fußballplatz in einen Bikepark verbessern können, da dort keiner mehr spielt." Damit meinten sie ein Sportgelände, auch "Dirt Track" genannt, auf dem sich Mountainbike-, BMX- und andere Radfahrer austoben und über Buckel, Schanzen und halbmondförmige Hügel düsen können.

Karin Wagner, Markus Kloé und Bedri Dalloshi treiben das Projekt voran. Foto: Montalbano

Der Weg zu anderen Bikeparks sei zu weit, argumentierten die Jugendlichen, und viele Freunde von ihnen seien bereit, bei der Umsetzung zu helfen. Bald erschienen beide in Wagners Bürgersprechstunde: "Das war kurz nach dem Brief", erinnert sich Wagner sich mit einem Lächeln. Bei einem Termin vor Ort erläuterte die Ortsvorsteherin: "Die Idee fand nicht nur ich gut, sondern auch der ganze Ortschaftsrat."

In ihrem Ratskollegen Bedri Dalloshi und dem Rotenberger Bauingenieur Markus Kloé habe sie zwei tatkräftige Mitstreiter gefunden. Dalloshi, der Vater von Erion, lässt als Inhaber eines Gartengestaltungsunternehmens genauso seine Ressourcen einfließen wie Kloé, der sich humorvoll erinnerte: "Es war auf der Rauenberger Kerwe, als ich mit Bedri darüber sprach. Da war ich ‚verhaftet‘."

Das ehrenamtliche Engagement sei erfreulich groß in Rotenberg und im Laufe des Sommers soll der "Dirt Track" fertig sein. Rund 5000 Euro wurden für das Projekt zuerst vom Ortschaftsrat, danach von der Stadt Rauenberg bewilligt. Den Bagger stelle Dalloshi zur Verfügung, Kloé organisierte die Anlieferung des Erdaushubs. "Vielen Dank an die Firma Orth, die das Erdreich von einer Baustelle in Dossenheim unentgeltlich hierher transportiert", so Kloé. Alle Genehmigungen seien vorhanden, so Wagner.

"Da waren einige, die einzuholen waren. Mit den Arbeiten haben wir wegen des Wetters bis zum Frühling gewartet", ergänzte sie. "Es ist wichtig und schön, etwas für die Jungen zu tun", betonte Dalloshi und Wagner ergänzte: "Ein schönes Projekt vor Ort. Die Anlage entsteht in Kooperation mit Leuten, die sich auskennen. Mitglieder des Rauenberger Bike-Clubs stehen uns mit Rat und Tat zur Seite.

Vom bewilligten Geld werden wir unter anderem Schaufeln und Gießkannen anschaffen. Wasser kann vom nahen Bach geholt werden. Bald dürfen die Jugendlichen mit ran." Und die, die den Dirt Track benutzten, würden ihn vor jeder Nutzung abgehen und das Erdreich gegebenenfalls anfeuchten, um es zu verfestigen, korrigieren und auszubessern. "Es wird drei Bereiche geben: den Bolzplatz, nur kleiner, einen Dirt-Track-Bereich für Jüngere und einen für Ältere."

Auf ihren Facebook-Post, dass es mit den Arbeiten los gehe, sei die Resonanz riesig gewesen, freute sich die engagierte Ortsvorsteherin, die ergänzte: "Ich bin ziemlich sicher, dass der Bauhof nach Fertigstellung auch öfter vorbeischauen wird, ob alles in Ordnung ist und um das Gras zu mähen."

Verena Christ kam mit Söhnchen Alexander und dessen Großeltern zur Baustelle, so wie viele Rotenberger: "Toll, dass hier etwas für die Kids entsteht. Da ist ja bisher nicht viel. Mein Sohn ist erst zwei und wird, wenn er etwas älter ist, sicher auch gerne hier fahren." Und Angela Hoffmann, die den Dorfladen "Vintage & Antikflohmarkt" betreibt, einen der Treffpunkte im Ort, freute sich: "Großartig für die Jugendlichen und Kids. Mein Sohn Taylor ist elf. Das dürfte auch ihm gut gefallen."