Region Heidelberg. (ugw) Es sind wieder mehr Helikopter in der Luft: An diesem Dienstag startet die sogenannte Bodenschutzkalkung in den Wäldern bei Dossenheim, Schriesheim, Wilhelmsfeld, Heiligkreuzsteinach und Schönau. Dies teilt das Kreisforstamt des Rhein-Neckar-Kreises mit.

Der Kalk, genauer gesagt fein gemahlenes Dolomitgestein, wird aus der Luft gleichmäßig auf den Waldflächen