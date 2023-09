Region Heidelberg. (luw/ugc) Der September verabschiedet sich, der Oktober übernimmt das Zepter. Um diesen Übergang gebührend zu feiern, gibt es am Samstag und Sonntag, 30. September und 1. Oktober, rund um Heidelberg wieder zahlreiche attraktive Veranstaltungsangebote. Die RNZ hat diese, soweit bekannt, zusammengefasst.

Eppelheim

> "Menschen, Tiere, Sensationen" heißt es ab dem Freitag, 29. September, auf dem Platz bei der Grenzhöfer Straße. Denn dort gastiert der "Circus Baruk". Heute beginnt die Vorstellung um 17 Uhr, am Samstag, 30. September um 16 Uhr sowie am Sonntag, 1. Oktober, um 11 Uhr. Wochentags finden die Vorstellungen um 17 Uhr statt. Montag, 2. Oktober, ist Kindertag, Dienstag und Mittwoch, 3. und 4. Oktober, sind Familientage. Die Kasse öffnet eine Stunde vor Beginn.

Leimen

> Eine Diskussionsrunde samt Lesung mit Tom Vuk "Josip" findet am Samstag, 30. September zwischen 14 und 19 Uhr im Rosesaal des Bürgerhauses statt. Auf Einladung des "Quer – Quartier erleben", der Stadt und der "Freunde Arabischer Kunst und Kultur" geht es um die Frage: "Wie wollen wir unser Quartier erleben?" Die Veranstaltung findet im Rahmen des Landes-Förderprogramms "Quartiersimpulse" statt.

> Ein Herbstfest für die ganze Familie findet am Samstag, 30. September, in Gauangelloch statt. Mehr als 50 Flohmarkthändler und Hobbykünstler werden von 11 bis 17 Uhr am alten Sportplatz "Im Neurott" erwartet. Die Feuerwehr bietet ein Kinderprogramm an, weitere Programmpunkte sind Seidenmalerei sowie musikalische Umrahmung mit der Drehorgel. Die Veranstaltung wird unterstützt vom TSV, der Feuerwehr, dem Förderverein Grundschule sowie dem Verein IG Aktive Angellocher. Das kulinarische Angebot ist reichhaltig.

> Die zweiten Vereinsmeisterschaften in der Leichtathletik gehen am Samstag, 30. September ab 10.30 Uhr beim TV Germania im Waldstadion über die Bühne. Mehr als 80 Teilnehmer werden erwartet.

> Zur Nachtwächterführung lädt der Stadtteilverein "Dilje" am Samstag, 30. September, um 18 Uhr am Friedrichsplatz, am "Keeeschdeboomplatz" sowie am Tigyplatz. Das Motto dabei lautet: "Midde im Dorf."

> Ein Workshop mit Stimmbildung findet am Samstag, 30. September, von 14 bis 18 Uhr im Vereinsheim der Liedertafel, Danziger Straße 14, statt. Die Faszination von Chorgesang werden Liedertafel-Dirigent Fabio Freund sowie weitere Kollegen vermitteln. Neben professioneller Stimmbildung sollen auch zwei Werke der klassischen und modernen Chormusik einstudiert und aufgeführt werden: Ein Workshop für Jung, Alt, Choranfänger, Wiedereinsteiger und Erfahrene. Notenkenntnisse sind nicht erforderlich. Für Verpflegung ist gesorgt. Die Teilnahmegebühr beträgt 23 Euro. Anmeldung unter ch.metzi@gmail.de.

Lobbach

> Ein Konzert des Barockensembles "musica poetica Freiburg" findet am Sonntag, 1. Oktober, in der Klosterkirche Lobenfeld statt. Werke von Johann Sebastian Bach und seinen Zeitgenossen Georg Philipp Telemann, Georg Friedrich Händel, Johann Friedrich Fasch und Frey stehen auf dem Programm. Der Eintritt ist frei.

Mauer

> Ein Jubiläumskonzert gibt der Frauenchor Cantemus am Samstag, 30. September, ab 19.30 Uhr in der Sport- und Kulturhalle. Anlässlich seines 20-jährigen Bestehens tritt der Chor unter Leitung von Thomas Reiß und mit Sopran Johanna Reiß sowie unter musikalischer Begleitung von Otto Lamadé und den "Nachtigallen" auf. Karten gibt es im Vorverkauf unter anderem in der Gemeindebücherei sowie an der Abendkasse.

Meckesheim

> "Glückliche Tiere – gutes Fleisch" heißt eine Fahrrad-Rundtour, die am Samstag, 30. September, im Rahmen der "Rad-Guides Rhein-Neckar" stattfindet. Auf der 29 Kilometer langen Strecke erhalten die Teilnehmer Informationen über Qualitätsfleisch aus tiergerechter Haltung und die Verarbeitung. Der genaue Treffpunkt ist zu erfahren nach Anmeldung per E-Mail an rainerradguide@web.de

Neckargemünd

> The Acoustic Groove Experience heißt das Trio mit Tony Kaltenberg, Michael Manring – laut Ankündigung für viele der "beste Solo-Bassist der Welt" – und Jarrod Kaplan, das am Samstag, 30. Oktober, ein Konzert im Alten E-Werk spielt. Auf Einladung des Kulturvereins bietet die deutsch-amerikanische Band ab 20 Uhr Musik auf Gitarre, Perkussion und Bass. Karten gibt es ab 19 Uhr an der Abendkasse, im Vorverkauf im Internet unter www.neckargemuend-shop.de sowie unter Telefon 06223 / 488024.

> Waldhilsbacher Kerwe wird am Wochenende im Stadtteil gefeiert. Die inoffizielle Eröffnung geht bereits am heutigen Freitag über die Bühne, wenn das Festzelt um 19 Uhr öffnet und der Fassbieranstich um 21 Uhr folgt. Als Höhepunkt folgt die "Einborschtung" von "Nachwuchskräften" für die Kerweborscht. Offiziell geht es dann am Samstag, 30. September, los, wenn ab 15 Uhr der Vergnügspark öffnet. Um 20 Uhr beginnt die Kerweparty im Sängerzelt, ab 21 Uhr treten "Muka and Friends" auf. Der Kerweumzug zieht am Sonntag, 1. Oktober, ab 10 Uhr durch die Straßen, los geht es in der Heidelberger Straße 12; Ziel ist das Zelt der Kerweborscht, wo auch die Schlüsselübergabe durch Ortsvorsteherin Liliane Linier und Bürgermeister Frank Volk an Kerwepfarrer Horst Linier stattfindet und die Kerwerede zu hören sein wird. Ab 16 Uhr laden die Kerweborscht zum "Oktoberfest", ab 18.30 Uhr sorgen die "Dorfmusikanten" im Sängerzelt für Stimmung. Am Montag, 2. Oktober, klingt die Kerwe mit Live-Musik ab 17.30 Uhr im Clubhaus des SV 08 aus: "Rubi" und "Miss Daisy and her Backseat Lovers" treten auf.

> Ein Malkurs für Kinder ab neun Jahren wird am Samstag, 30. September, von 10 bis 12 Uhr im Rahmen der Sonderausstellung "Neckargemünder Talent-Momente" im Museum im Alten Rathaus, Hauptstraße 25, angeboten. Der Kurs findet in einem Raum der Sonderausstellung statt, der eigens mit Schulbänken ausgestattet wurde. Für Inspiration sorgen die Werke der "Urban Sketchers" aus Heidelberg. Während der Sonderausstellung in Kooperation mit den "Urban Sketchers", die zum Tag des offenen Denkmals Altstadt-Ansichten zeichneten, sowie der Kinder- und Jugendwerkstatt Neckargemünd werden weitere Malkurse angeboten: am 7., 14. sowie 21. Oktober. Anmeldung unter museum@neckergemünd.de oder unter 06223 / 488240.