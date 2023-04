Region Heidelberg. (cm) Der Winter ist vorüber, der Frühling ist da. Doch noch ist es zu früh und zu kühl für einen Besuch in den Freibädern, die erst Ende April oder Anfang Mai öffnen. Also ab ins Hallenbad! In diesen war es bekanntlich im Herbst wegen der Energiekrise und der zu befürchtenden Gasmangellage kühler geworden. Um Energie zu sparen, wurden die Temperaturen heruntergefahren. Da sich die Lage wegen des milden Winters aber wieder entspannt hat, haben auch die Betreiber einiger Hallenbäder in der Region reagiert und die Temperaturen wieder erhöht.

Dies ist bereits in Sandhausen, Nußloch und Mauer geschehen. In Sandhausen war die Wassertemperatur im Herbst von 28 auf 26 Grad gesenkt worden – was für große Diskussionen gesorgt hatte. Ende März kehrte man nun wieder zum ursprünglichen Wert zurück, berichtet Gemeindesprecher Jochen Denker auf RNZ-Nachfrage.

Bereits Ende Februar drehte man in Nußloch am Temperaturregler: Auch hier gibt’s wieder 28 statt 26 Grad, so Bürgermeister Joachim Förster. In Mauer wurde die Wassertemperatur "leicht erhöht", wie Rathauschef John Ehret betont – und zwar von 27,5 auf 28,5 Grad. Die Raumtemperatur stieg zudem auf 31 Grad.

Nicht geändert wurde die Wassertemperatur bisher jedoch in Leimen, Eppelheim und Dossenheim. Im Hallenbad des Leimener Bäderparks war die Wassertemperatur im Schwimmerbecken um 1,5 Grad von 28 auf 26,5 Grad gesenkt worden. Das Wasser im Becken für das Babyschwimmen und Kinderschwimmen blieb 30 Grad warm, da das für den Schwimmunterricht als erforderlich erachtet wurde. Laut Stadtsprecher Michael Ullrich sind keine Veränderungen bekannt.

"In Eppelheim gibt es keine Neuerungen bezüglich der Wassertemperatur", erklärt auch die dortige Stadtsprecherin Svenja Anwand. "Eine Wiederanhebung ist nicht im Gespräch." Im Gisela-Mierke-Hallenbad waren sowohl die Wasser- als auch die Lufttemperatur um je ein Grad gesenkt worden. Gleiches galt für die Temperatur im Schwimmbecken an den Warmbadetagen.

"Aktuell gibt es keine neue Entwicklung", erklärt Dossenheims Gemeindesprecherin Mareike de Raaf. "Die Gemeinde hat in Rücksprache mit dem Gemeinderat beschlossen, die Temperatur vorerst beizubehalten und die weitere Entwicklung abzuwarten." Im Dossenheimer Hallenbad war wie berichtet im Herbst die Wassertemperatur um drei Grad reduziert worden – und zwar von 29 auf 26 Grad.