Region Heidelberg. (cm/bmi/lew/luw) Analog zu den Temperaturen steigt bei den Abiturienten in der Region rund um Heidelberg die Nervosität. Der Grund: Mit dem Fach Deutsch starten heute an den allgemeinbildenden Gymnasien die schriftlichen Abiturprüfungen. Was von dem, worauf ich mich vorbereitet habe, wird Thema im Abi sein?

Auf diese bange Frage gibt es heute definitiv eine Antwort.