Mosbach. (sta/pol) Eine gute Nachricht: Beamten des Kriminalkommissariats Mosbach ist es gelungen, den nach dem versuchten Raub im Parkhaus an der Mosbacher Bachmühle gesuchten Flüchtigen in Wiesloch festzunehmen.

"Umfangreiche Ermittlungen sowie Zeugenaussagen brachten die Ermittler auf die Spur des 34-jährigen Deutschen", schreiben Polizei und Staatsanwaltschaft in ihrer gemeinsamen Pressemitteilung. Außerdem habe sich herausgestellt, dass der Mann für mindestens eine weitere Straftat verantwortlich sein könnte.

Direkt nach der Tat im Parkhaus soll der Tatverdächtige gegen 14.25 Uhr an der Bushaltestelle am "Käfertörle" einer älteren Dame die Handtasche entrissen haben. Anschließend rannte er den Treppenabgang beim dortigen Kiosk hinunter und flüchtete durch die Unterführung in Richtung Eisenbahnstraße.

Nachdem die Frau um Hilfe geschrien hatte, wurden zwei Zeugen aufmerksam. Einer von ihnen nahm die Verfolgung des Flüchtenden auf und holte ihn in der Unterführung ein. Der Unbekannte ließ daher die erbeutete Tasche fallen und setzte seine Flucht fort.

Der Zeuge nahm die Tasche an sich und brachte sie der Eigentümerin zurück. Diese schien darüber so froh, dass sie keine Anzeige bei der Polizei erstattete.

Nun sucht die Polizei die unbekannte Geschädigte. Sie ist circa 60 bis 70 Jahre alt, etwa 1,65 Meter groß, hat graubraune, teilweise orangerot gefärbte, schulterlange, glatte Haare und war bekleidet mit einer hellblauen oder hellgrauen, hüftlangen Jacke, knielangen, schwarzen Leggins und schwarzen Turnschuhen. Vermutlich sprach sie Russisch.

Wer die Seniorin kennt oder Angaben zu den Geschehnissen machen kann, soll sich bitte unter der Telefonnummer 06261/8090 an das Kriminalkommissariat Mosbach wenden.

Der Festgenommene wurde noch am Dienstag einem Haftrichter beim Amtsgericht Mosbach vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Mosbach beantragten Haftbefehl. Der 34-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. "Polizei und Justiz haben ihr Bestes gegeben, um diese brutale Tat schnellstmöglich aufzuklären und auch das Sicherheitsempfinden der Bevölkerung wieder herzustellen", kommentierte der Leitende Oberstaatsanwalt Dr. Florian Kienle.

"Die brutale Vorgehensweise des Täters hat uns alle erschüttert. Dass ein derartiger Angriff mitten am Tag in einem öffentlichen Parkhaus geschieht, verdeutlicht die Skrupellosigkeit des Handelns. Es war uns ein Anliegen, den Täter schnell zu fassen. Mein Dank gilt den Ermittlern sowie den Zeugen. Wir setzen alles daran, auch das zweite Opfer zu finden und bestmöglich zu unterstützen", so Polizeipräsident Frank Spitzmüller zum schnellen Ermittlungserfolg.

Update: Mittwoch, 2. April 2025, 17.10 Uhr

Mann versucht Seniorin die Handtasche zu stehlen

Mosbach. (pol/mza) Am Dienstag ist es gegen 14.20 Uhr zu einem versuchten Raub im Parkhaus "An der Bachmühle" in Mosbach gekommen. Eine 81-Jährige soll im Untergeschoss vor den Aufzügen gewartet haben, als ein unbekannter Mann versuchte, ihre Tasche zu stehlen. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Die Frau soll ihre Handtasche festgehalten und nach Hilfe geschrien haben, während der Täter heftig an der Tasche zog. Durch die Attacke soll die Frau gestürzt und gegen eine Tür geknallt sein. Auch als die Seniorin am Boden lag, soll der Täter weiter versucht haben, ihr die Tasche mit Gewalt zu stehlen.

Dan soll er in Richtung der Parkhausausfahrt geflüchtet sein. Die Frau verletzte sich durch den Sturz schwer und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Ort des Geschehens

Der Täter trug eine schwarze Adidas-Jogginghose, schwarze Nike-Turnschuhe und einen schwarzen Kapuzenpullover. Der Mann wurde noch nicht gefunden, teilten die Beamten mit. Die Kriminalpolizei Mosbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06261/8090 zu melden.