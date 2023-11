Neckarsteinach/Neckargemünd. (cm) Es war einer der längsten Staus, den das Neckartal je gesehen hat: Am Montagabend sorgte bekanntlich eine Baustellenampel in der Ortsdurchfahrt von Neckarsteinach für eine Blechlawine, die über acht Kilometer durch Kleingemünd bis in den Heidelberger Stadtteil Ziegelhausen reichte.

Hinzu kam noch ein Rückstau über die Friedensbrücke in Neckargemünd. Zwar wurde die missglückte Ampelschaltung noch am Montagabend korrigiert, doch der Riesenstau sorgte für unerfreuliche Nachwirkungen.

So bekamen Jürgen Holschuh von der gleichnamigen Bedachungs-Firma mit Sitz in Heidelberg-Rohrbach und seine Mitarbeiter am Montagabend und auch noch am Dienstag den geballten Ärger der Autofahrer ab – obwohl sie gar nichts für den Stau konnten. "Die Leute haben in der Firma und unter der Nummer angerufen, die an der Baustelle auf einem Schild steht", erzählt Holschuh. "In einer Stunde gab es über 24 Anrufer, die auch Beschimpfungen auf der Mailbox hinterließen."

Am Dienstagmorgen hätten Autofahrer beim Vorbeifahren an der Baustelle gehupt, das Fenster heruntergelassen und Mitarbeiter übel beschimpft. "Das war unter der Gürtellinie und unverschämt", sagt Holschuh. "Dabei haben wir getan, was wir konnten."

Die Ampel habe eine beauftragte Spezialfirma aufgestellt. Diese hatte die Anweisung, die Anlage entsprechend der Verkehrsmenge zu bestimmten Tageszeiten zu programmieren, was offensichtlich zunächst nicht geschehen war.

Schon um 15.30 Uhr habe man dies festgestellt und die Firma benachrichtigt, so Holschuh. Diese sei aber erst spät gekommen und wohl selbst im Stau gestanden. Für Holschuh völlig unverständlich ist auch, dass nicht die Stadt oder die Polizei eingriffen, um den Verkehr per Hand zu regeln.

Die einspurige Sperrung auf 21 Meter Länge sei wegen des Baukrans und der Lagerfläche des Materials für die Dacherneuerung notwendig, so Holschuh. Noch vor Weihnachten soll sie wieder abgebaut werden.

Update: Mittwoch, 29. November 2023, 20.10 Uhr

Stau-Ampel ist nun richtig eingestellt

Die Verkehrsbehinderungen auf der zentralen Verkehrsachse reichten zwischenzeitlich bis nach Ziegelhausen.

Neckarsteinach/Neckargemünd. (cm) Rund acht Kilometer lang war der Riesenstau im Neckartal, der am späten Montagnachmittag durch eine Ampel in der Neckarsteinacher Ortsdurchfahrt ausgelöst worden war.

Diese war am Montag wegen einer Baumaßnahme an einem Haus aufgestellt worden und sollte den Verkehr einspurig regeln. Doch anders als vom zuständigen Landratsamt in Heppenheim gefordert, ließ sie abends nicht mehr Verkehr von Heidelberg kommend als in die Gegenrichtung durch.

Obwohl eigentlich nicht zuständig, intervenierte Bürgermeister Herold Pfeifer, sodass die Ampel noch am Montagabend korrekt eingestellt wurde. Am Dienstag fielen dann die Rückstaus am Vormittag und auch am Nachmittag deutlich kürzer aus.

Update: Dienstag, 28. November 2023, 19.50 Uhr

Ampelschaltung sorgt für Verkehrschaos

Neckarsteinach/Neckargemünd. (cm) Für einen mehrere Kilometer langen Stau bis Ziegelhausen hat am Montagabend eine Ampel in der Neckarsteinacher Ortsdurchfahrt gesorgt. Diese war laut Bürgermeister Herold Pfeifer am Montag wegen Bauarbeiten an einem Haus aufgestellt worden.

Hierfür lag eine verkehrsrechtliche Anordnung des Landkreises vor. Diese beinhaltete auch, dass von 6 bis 9 Uhr der Verkehr Richtung Heidelberg und von 15 bis 18 Uhr jener in der Gegenrichtung Vorrang habe.

Die Ampel habe am Abend aber immer gleich viele Autos in beide Richtungen durchgelassen. Daraufhin schaltete sich die Stadt ein, die eigentlich gar nicht zuständig ist.

Update: Montag, 27. November 2023, 18.50 Uhr