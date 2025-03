Neckargemünd. (cm) Ein alkoholisierter Mann ist am Samstag um 15.45 Uhr – wie bereits kurz berichtet – im Bahnhof Neckargemünd an Gleis 4 unter eine einfahrende S-Bahn der Linie S5 gekommen. Der 28-Jährige wurde mit Verletzungen an Armen und Beinen in die Schlierbacher Orthopädie eingeliefert. Er hatte laut Bundespolizei noch Glück im Unglück: Wegen des Umzugs zahlreich am Gleisbahnsteig anwesende andere Bahnreisende retteten ihn und übergaben ihn den Rettungskräften. Am Montag gab die Polizei weitere Details bekannt.

Der Zug war wegen des bevorstehenden Haltes und des bereits eingeleiteten Bremsvorgangs mit Schrittgeschwindigkeit unterwegs. Noch bevor der Zug vollends zum Stillstand gekommen war, fiel der am Bahnsteig torkelnde 28-Jährige zwischen den Zug und die Bahnsteigkante in den Gleisbereich. Bislang unbekannte Reisende eilten dem Mann zu Hilfe, zogen diesen aus dem Gefahrenbereich heraus und wählten den Notruf.

Der 28-Jährige zog sich laut Polizei "mittelschwere Verletzungen" zu, Lebensgefahr bestand nicht. Rettungskräfte brachten den Verletzten nach der Erstversorgung in ein Krankenhaus. Den Mann erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen einer "betriebsstörenden Handlung".

Die Bundespolizei warnt davor, sich zu nah am Gleis aufzuhalten. Die Sicherheitslinie am Bahnsteig sollte erst nach Stillstand der Züge überschritten werden. Insbesondere Alkoholkonsum führe zum Verlust der Kontrolle über den eigenen Körper, heißt es weiter. Torkelndes Fortbewegen ende nicht selten in Gleisstürzen. Diese würden nicht immer so glimpflich ausgehen, sondern häufig mit schweren oder sogar tödlichen Verletzungen enden.

Update: Montag, 3. März 2025, 22.04 Uhr

Alkoholisierter geriet unter eine S-Bahn

Neckargemünd. (fhs) Mit Verletzungen an Armen und Beinen ist ein 28-Jähriger in die Schlierbacher Orthopädie eingeliefert worden. Er war am Samstag gegen 15.48 Uhr im Bahnhof Neckargmünd unter eine einfahrende S-Bahn der Linie S 5 gekommen.

Der nach Angaben der Bahnpolizei alkoholisierte Mann hatte noch Glück im Unglück: Wegen des Umzugs zahlreich am Gleisbahnsteig anwesende andere Bahnreisende bargen ihn und übergaben ihn den Rettungskräften. Nähere Angaben zur Herkunft des Mannes konnte der Bahnpolizeisprecher nicht machen. Wegen des "Personenunfalls" war die Bahnlinie für rund eine Stunde komplett gesperrt.

Inzwischen teilte die Polizei mit, dass der Mann mittelschwere Verletzungen erlitt, Lebensgefahr bestand aber nicht. Zudem blickt er nun einem Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen der Vornahme einer betriebsstörenden Handlung entgegen.