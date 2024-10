Mühlhausen. (kbw) Ein unbekannter Mann soll Mitte September in der Rettigheimer Straße in Mühlhausen einen sechsjährigen Jungen angesprochen haben – zumindest hat dies ein Erziehungsberechtigter des Kindes bei der Polizei angezeigt, wie die Pressestelle des zuständigen Präsidiums in Mannheim auf Anfrage der Rhein-Neckar-Zeitung jetzt mitteilte. Wie sich der Sachverhalt genau zugetragen habe, sei nun Gegenstand der Ermittlungen.

Der Junge war demnach am Dienstagnachmittag, 17. September, gegen 12.30 Uhr auf dem Heimweg von der Schule, als es zu der Begegnung kam. Unterdessen ist in Facebook-Posts davon die Rede, dass der Mann den Jungen aufgefordert haben soll, "mit zu ihm nach Hause zu kommen".

Der Sechsjährige soll sich aber heftig gewehrt und soll den Mann in den Arm gebissen haben. Danach soll er einen Traktorfahrer um Hilfe gebeten haben, der den Unbekannten demnach festhielt und die Polizei rief. Letztlich, heißt es, sei der Mann aber entkommen.

Es gibt allerdings einige Unklarheiten: Ein angeblicher Anruf des Traktorfahrers beim Polizeirevier, beim Polizeiposten oder über den Notruf der Polizei konnte nicht nachgewiesen werden, wie es von der Pressestelle des Präsidiums weiter heißt: "Außerdem gibt es bis dato keine Zeugenhinweise."

Die Polizei gehe jedem Hinweis bei dem Verdacht einer Straftat nach. Zum jetzigen Stand der Ermittlungen, die durch die Kriminalpolizei Heidelberg geführt werden, seien keine konkreten Hinweise auf eine Straftat erlangt worden.