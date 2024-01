Mühlhausen. (tt) Wegen eines Bedienfehlers rollte ein Auto am Montag gegen 16.40 Uhr auf dem Parkplatz unterhalb der Kraichgau-Schule in Mühlhausen rückwärts in eine Grünfläche und drohte einen Hang hinabzurutschen. Nach Angaben der Polizei war die Fahrerin versehentlich rückwärts gefahren.

Die Fahrerin konnte sich zwar unverletzt aus dem Fahrzeug befreien, weil das Auto am unbefestigten Hang stehen blieb. Es wäre aber fast auf die darunterliegende Straße "Im Rauchleder" im Wohngebiet abgerutscht.

Die Feuerwehren Mühlhausen und Rettigheim waren mit mehreren Fahrzeugen vor Ort und sicherten das Auto mit Rundschlingen und einem Mehrzweckzug gegen weiteres Abrutschen. Nachdem das Fahrzeug gesichert war, konnten die Einsatzkräfte es wieder auf die Straße ziehen und die Frau ihrer Fahrt fortsetzen. Sachschaden ist offenbar keiner entstanden.