Weinheim. (dpa) Eine Frau sitzt im Freizeitbad Miramar unbemerkt in einer Rutsche fest, bis eine andere Frau mit ihr zusammenstößt – wegen dieses Vorfalls muss nun ein Ex-Mitarbeiter des Bades eine Geldstrafe zahlen.

Das Amtsgericht Weinheim verurteilte ihn am Montag wegen fahrlässiger Körperverletzung zu 60 Tagessätzen à 10 Euro. Der 23-Jährige habe am Tag des Unfalls die Rutsche nicht ordnungsgemäß beaufsichtigt, sagte die Richterin bei der Urteilsverkündung.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Mann nicht auf die Aufnahmen der Überwachungskamera schaute. So habe er nicht bemerkt, dass die damals 43-Jährige in der Rutsche liegen geblieben war. Dadurch sei es zu dem Unfall gekommen, bei dem eine andere Schwimmbad-Besucherin in die Frau hineingerutscht war.

Die beiden waren dabei verletzt worden. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Update: Montag, 17. April 2023, 16.25 Uhr

Ex-Mitarbeiter wehrt sich gegen Strafbefehl nach Rutschen-Unfall

Weinheim. (web) Das Unglück geschah am 8. November 2021 in der Looping-Rutsche des Freizeitbads Miramar. Zwei Frauen wurden verletzt, als sie in der engen Röhre zusammenstießen. Am kommenden Montag soll das Geschehen in einem Prozess am Weinheimer Amtsgericht aufgearbeitet werden. Dies kündigte das Gericht am Dienstag in einem Schreiben an Medienvertreter an.

Den Ausführungen zufolge verhandelt das Amtsgericht (Einzelrichter) gegen einen 1999 geborenen Weinheimer Bürger, der im November 2021 für das Freizeitbad gearbeitet hatte. Ihm wird fahrlässige Körperverletzung in zwei Fällen vorgeworfen. Die Staatsanwaltschaft hatte in dieser Sache den Erlass eines Strafbefehls beantragt.

Dem gab das Amtsgericht am 10. Juni 2022 statt. Es wurde eine Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu je 50 Euro festgesetzt, also insgesamt 3000 Euro. Der Beschuldigte hat gegen den Strafbefehl Einspruch eingelegt, sodass der Strafbefehl einer Anklage gleichzusetzen ist und nunmehr ein Hauptverhandlungstermin ansteht.

Der Angeklagte soll als damals zuständiger Mitarbeiter für die Aufsicht und Bedienung der Rutschen – so auch für die Looping-Rutsche – am 8. November 2021 gegen die geltende Anweisung, den Rutschvorgang und insbesondere das Verlassen der Rutsche ...