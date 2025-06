Meckesheim-Mönchzell. (lesa) Eine Eiche hat zur besten Pendlerzeit am Mittwoch den Verkehr lahmgelegt. Der gut 15 Meter große Baum fiel nämlich um – auf die Kreisstraße K4178 am Ortsausgang in Richtung Lobenfeld. Eine Straße, die seit der Vollsperrung der Landesstraße L532 zwischen Langenzell und Lobbach beliebte Ausweichroute für den Verkehr ist.

Um kurz nach 7 Uhr war die stattliche