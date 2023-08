Von Michael Rappe

Malsch. Tobias Greulich kann sich freuen, denn der Bürgermeister der Gemeinde Malsch bekommt mehr Geld. In der jüngsten Sitzung beschloss der Gemeinderat, den Bürgermeister in die Besoldungsgruppe A16 einzuweisen. Grundlage dafür war ein Einspruch des Kommunalrechtsamtes beim Rhein-Neckar-Kreis gegen den Gemeinderatsbeschluss vom 22. November 2022, den neu gewählten Bürgermeister in die Besoldungsgruppe A15 einzugruppieren. Das Amt hatte moniert, dass für die Bürgermeisterstelle der Gemeinde Malsch keine konkrete sachgerechte Bewertung erfolgt ist. "Die Stelle ist immer A15 gewesen", sagte FDP-Rat Arved Oestringer dazu, "seit 1995 ist niemandem aufgefallen, dass keine Bewertung stattgefunden hat."

Diese wurde nun durch das Büro KBK Kommunal-Beratung Kurz in Oedheim vorgenommen und am 9. Mai 2023 der Verwaltung vorgelegt. Eine solche Bewertung wird vor allem unter der Berücksichtigung der Einwohnerzahl einer Gemeinde, des Umfangs der Aufgaben und des Schwierigkeitsgrads des Amtes vorgenommen.

Unter der Sitzungsleitung von Hans-Peter Haußmann (FWV) – Tobias Greulich hatte den Raum vor diesem Tagesordnungspunkt wegen Befangenheit verlassen – stellte Claus Stegmaier (Grüne) den Antrag auf geheime Abstimmung. Diesem wurde bei einer Enthaltung entsprochen. Nach der Auszählung durch Hauptamtsleiter Frank Herrmann ergaben sich zehn Stimmen für die neue Besoldung, es gab vier Gegenstimmen.

Tobias Greulich wird damit als hauptamtlicher Bürgermeister rückwirkend zu seinem Amtsantritt am 1. November 2022 in die Besoldungsgruppe A16 eingewiesen. Dies bedeutet einen Betrag startend bei gut 6600 Euro brutto bei "Neuanstellung", mit den Dienstjahren kann das auf mehr als 8300 Euro brutto steigen.

In ihrem Gutachten heben die Fachleute mehrere Faktoren hervor, die Malsch außergewöhnlich machen. So hat die Gemeinde mit an die 3500 Einwohnern 52 aktive Vereine – eine Zahl, die laut dem Gutachten sonst eher bei über 5000-Einwohner-Kommunen anzutreffen ist.

Damit einher gehen vielerlei Aktivitäten, die auch der Bürgermeister mit seiner Verwaltung mitzukoordinieren hat, hier heben die Fachleute besonders den großen Faschingsumzug hervor mit im Schnitt 35 Gruppen, bis zu 1000 Aktiven sowie durchaus 30.000 Besuchern von außerhalb. Qua Amt ist der Bürgermeister stellvertretender Vorsitzender des ausrichtenden Heimatvereins.

Als überdurchschnittlich wird auch die Malscher Infrastruktur erachtet mit Hallen, Sportanlagen, Segelflugplatz, Schwimmbecken, Tierpark und Gemeindebücherei sowie Schule und zwei Kindertagesstätten, ebenso die 84 ansässigen Gewerbebetriebe. Hier zu erhalten, beraten, koordinieren und unterstützen fällt ebenfalls mit in die Verantwortung des Rathauschefs, nach Meinung der Fachleute eine Herausforderung.

Die "Klimawerkstatt" als Beitrag zum kommunalen Umwelt- und Klimaschutz, die Gemeindepartnerschaft mit dem ungarischen Zamárdi, das Kinder- und Jugendforum zur Beteiligung der jüngeren Generation an Malschs Fortentwicklung, sogar die Topografie wird im Gutachten erwähnt, die Malsch anfälliger für Starkregenschäden macht.

Zusätzlich zu seinen Aufgaben im Malscher Rathaus ist der Bürgermeister in zwei Wasserversorgungszweckverbänden aktiv, im Schulverband der Albert-Schweitzer-Schule in Wiesloch, einem Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum, und in der Volkshochschule Südliche Bergstraße, überdies ist er Geschäftsführer der Gesellschaft, die die Solaranlage auf der Reblandhalle betreibt.

Bei alldem und einer relativ schlanken Verwaltung mit 34 Beschäftigten werden vom Bürgermeister laut Gutachten "vertieftes Fachwissen" und größeres Engagement verlangt.