Von Lukas Werthenbach

Leimen. Mit Bohrmaschinen und Trennschleifern rückte die Polizei am Montagvormittag an: Klimaaktivisten haben die Ein- und Ausfahrt des Werksgeländes des Baustoffkonzerns "Heidelberg Materials" über Stunden blockiert. Dazu hatten zehn junge Männer und Frauen ihre Hände auf dem Asphalt der Peter-Schuhmacher-Straße festgeklebt. Sie sind Mitglieder der Gruppe "End Cement", die wie berichtet bis Donnerstag in Heidelberg ein Protestcamp aufgeschlagen hat.

Ihr gehören wiederum Gruppen wie "Fridays for Future" und "Extinction Rebellion" an. Letztere hatte bereits im Mai 2021 mit einer ähnlichen Aktion an gleicher Stelle Aufsehen erregt; damals waren sogar über 60 Aktivisten an der Blockade beteiligt. Auch diesmal wurden wieder zahlreiche Lastwagen am Befahren und Verlassen des Geländes gehindert. Der Konzern spricht von daraus resultierenden "Umsatzeinbußen im sechsstelligen Bereich". Und er reagiert mit einem offenen Brief an "End Cement".

Einer der Aktivisten klebte besonders fest: Nach dem Start der Aktion um 7.20 Uhr verharrte er gut acht Stunden auf der Straße, während seine neun Mitstreiter einer nach dem anderen von der Fahrbahn "gelöst" und vorläufig festgenommen wurden. Sogar eine "technische Einsatzeinheit" der Polizei aus Bruchsal rückte an, um mit schwerem Gerät die Blockade aufzulösen.

Das führte dazu, dass jeweils ein Teil der Fahrbahn noch an den Händen der Aktivisten klebte, als diese abgeführt wurden. Übrigens handelte es sich bei dem Aktivisten, für dessen "Befreiung" besonders viel gebohrt werden musste, um genau jenen Mann, der bereits am Samstag Aufsehen in der Großen Kreisstadt erregt hatte: Wie berichtet hatte er ein Gebäude von "Heidelberg Materials" in der Rohrbacher Straße mit grüner Farbe besprüht.

Neben den zehn auf der Straße klebenden Aktivisten bestand der Protest am Montag in Leimen noch aus einer weiteren Aktion: Zwei Mitglieder des Bündnisses kletterten an der Feuerleiter eines Firmengebäudes hoch und ließen vom Dach ein großes Banner herab: "Time to end cement" stand darauf geschrieben.

"Das Thema bewegt viele von uns", sagte am Nachmittag "End Cement"-Sprecher Nils Urbanus gegenüber der RNZ. "Die Zementindustrie ist so zerstörerisch wie kaum eine andere", erklärt er mit Blick auf den CO2-Ausstoß der Branche. So sei ein Teil der Aktivisten, die am Montag das Werk blockierten, aus ganz Deutschland angereist. Und der andere Teil stamme aus Heidelberg und der hiesigen Region. "Da geht es ja auch um den Firmennamen, in dem ,Heidelberg’ enthalten ist", sagt Urbanus und nennt "Heidelberg Materials" den "größten Klimakiller Deutschlands". Er ergänzt, dass man dem Konzern mehrere Gesprächsangebote unterbreitet habe.

Jonathan Waldschmidt von der Staatsanwaltschaft Heidelberg gab auf Nachfrage unterdessen Einblicke in die juristische Ausgangslage. "Wir überlegen, wie wir damit jetzt umgehen", so Waldschmidt, der sich selbst vor Ort ein Bild von der Blockade machte. "In Betracht" kämen die Tatbestände Hausfriedensbruch, Nötigung und Sachbeschädigung. Allerdings müsse sich noch zeigen, ob und inwiefern der Vorwurf der Nötigung haltbar sei, denn einen größeren Stau habe es wohl nicht gegeben. Am "schwerwiegendsten" sei mutmaßlich die Sachbeschädigung, da der Asphalt infolge der Aktion an mehreren Stellen zerstört worden sei.

"Wir finden es grundsätzlich gut, dass die Klimadebatte in breiten Teilen der Gesellschaft geführt wird", schreibt "Heidelberg Materials" in einem am Abend veröffentlichten Brief an "End Cement". Man respektiere auch Kritik – "Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung und Vandalismus sind jedoch keine Grundlage für konstruktive Gespräche, sondern schlicht Straftatbestände." Und man rufe anlässlich der anstehenden Konzerte des Heidelberger Frühlings in der Hauptverwaltung dazu auf, weitere "störende Aktionen" zu unterlassen. Als Antwort auf die "Klimakiller"-Vorwürfe sagt das Unternehmen etwa, dass man sich "für 2030 das ehrgeizigste Dekarbonisierungsziel unserer Industrie gesetzt" habe und bis spätestens 2050 CO2-neutral sein wolle. Auf die Frage der RNZ nach den Schäden durch die Blockade vom Montag sagte ein Sprecher, dass man diese noch nicht abschließend beziffern könne, die Umsatzeinbußen aber "in jedem Fall im sechsstelligen Bereich" lägen.

Info: