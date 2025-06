Ladenburg. (rsb) Seit gut drei Jahren kommen Oldtimer-Freunde der Region gerne zu monatlichen Treffen beim Pflanzenhandel Huben am Rosenhof. In malerischer Umgebung ihre Schätze zeigen und mit anderen Liebhabern altehrwürdiger Fahrzeuge und mit Besuchern ins Gespräch kommen, das haben viele sehr genossen. Damit soll nun Schluss sein. Kürzlich fand nun das letzte Treffen an diesem Ort statt,

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote