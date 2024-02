Von Axel Sturm

Ladenburg. Beim Neujahrsempfang der Stadt, am 21. Januar, wollte Bürgermeister Stefan Schmutz die oft gestellt Frage "macht er es oder macht er es nicht" noch nicht beantworten. "Ich habe mir bewusst den heutigen Tag ausgesucht", sagte das Stadtoberhaupt am "schmutzigen Donnerstag", dass er sich erneut um das Bürgermeisteramt in Ladenburg bewerben wird.