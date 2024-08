Von Christina Schäfer

Ladenburg. Viele Projekte waren in der Planung – nun kristallisiert sich eines heraus, mit dem die Bürgerinitiative für Photovoltaik in Ladenburg, kurz BIPLA, in die Verwirklichung steigen will. Der heißt: eine Bürger-PV-Anlage ans Netz bringen. Und gerne dürfen es auch mehrere werden, so sich geeignete Flächen finden.

Flächen finden und