Von Christina Schäfer

Ladenburg. 17.30 Uhr am Freitagabend. In einer halben Stunde beginnt der Weihnachtsmarkt. Die ersten Gäste sind schon da, haben den Becher mit dampfendem Glühwein in der Hand. In den Buden wird derweil vielerorts noch gewerkelt, das Sortiment bereitgelegt. Bruno Huck ist schon weiter. Seine Holzarbeiten sind bereits alle aufgebaut.

Er und