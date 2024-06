Kronau. (RNZ) Für die nächsten fünf Jahre wird der Gemeinderat Kronau aus fünf Fraktionen bestehen. Neben den Freien Wählern, der CDU und der SPD werden von nun an auch die AfD und die Grünen mit je einem Sitz vertreten sein. Während 2019 die FW und CDU noch gleichauf lagen, könnten die FW das Rennen bei dieser Gemeinderatswahl für sich entscheiden. Mit einem leichten Plus in Wählerstimmen konnten sie einen Sitz mehr gewinnen als die CDU, die gegenüber 2019 Stimmen verlor.





Das Ergebnis im Überblick:

Kronau 2024 2019 Wahlbeteiligung 69,84 % 67,8 % CDU 34,05 % 38,8 % SPD 7,62 % 22,5 % FW 40,26 % 38,7 % AfD 7,26 % - Grüne 10,8 % -





Diese Kandidatinnen und Kandidaten sind gewählt: