Region Heidelberg. (lew/fn/luw) Nicht jeder ist momentan im Urlaub – auch wenn es sich manchmal so anfühlt. Manche sind vielleicht schon wieder zurück, andere gehen erst noch, wiederum andere haben sich bewusst für einen Urlaub daheim entschieden. Für sie alle gibt es auch am kommenden Wochenende wieder zahlreiche Veranstaltungen in der Region rund um Heidelberg, die von kulturellem Anspruch bis zum geselligen Fest für jeden etwas zu bieten haben. Die folgende Übersicht zeigt, was am Samstag und Sonntag, 24. und 25. August, soweit bekannt in den Orten im Heidelberger Umland geboten wird.

Dossenheim

> Die Theatergruppe des Heimatvereins, die Stååkejzln, führt an diesem sowie am darauffolgenden Wochenende das Stück "Kreuzfahrt im Saustall" im Steinbruch Leferenz auf. An diesem Samstag geht es um 19 Uhr los. Die Besucher dürfen sich auf eine dreiaktige Open-Air-Komödie in Kurpfälzer Mundart freuen. Karten im Vorverkauf – für alle anderen Aufführungen als die bereits ausverkaufte erste am Samstag – gibt es bei der Buchhandlung Worring, bei "Schreib, Büro und Spiel Faludy" sowie im Friseursalon Allmann. Weitere Termine sind an diesem Sonntag um 18 Uhr, am Samstag, 31. August, um 19 Uhr sowie am Sonntag, 1. September, um 18 Uhr. Der Veranstaltungsbereich öffnet jeweils eine Stunde vorher.

> Zum Neckarfest im Bühler’schen Hof lädt der Ortsteilverein Schwabenheim am Sonntag in die Ortsstraße 11. Hier befindet sich das ehemalige Klostergut und älteste Anwesen Schwabenheims. Gefeiert wird von 12 bis 18 Uhr. Es gibt verschiedene Speisen und Getränke, darunter auch Kaffee und Kuchen. In der Kapelle St. Katharina kann dem Orgelspiel von Birgit und Julia Seele gelauscht werden. Der Ortsteilverein bietet eine Shuttlebus-Verbindung an. Abfahrtspunkt ist der Dossenheimer OEG-Bahnhof. Der Bürgerbus steht hierfür kostenfrei zur Verfügung. Die erste Fahrt ab dem Bahnhof erfolgt um 11.30 Uhr, die letzte Fahrt ab Schwabenheim geht um 18 Uhr.

> Zur offenen Kapelle lädt die katholische Kirchengemeinde Schriesheim-Altenbach-Dossenheim am Sonntag ein. Von 13 bis 17 Uhr ist die Kapelle im Schwabenheimer Hof für Besucher frei zugänglich.

> Die intensive Trainingsmethode "Deepwork" präsentiert die TSG Germania am Sonntag von 11 bis 12.15 Uhr. Dabei geht es darum, sowohl Körper als auch Geist zu mobilisieren. Treffpunkt ist der Kursraum des "Sporttreff 89". Laut TSG-Angaben ist der Kurs für alle Altersklassen und für alle Geschlechter geeignet. Um Anmeldungen unter Telefon 0 62 21 / 5 85 58 89 wird gebeten.

> Ein Frühstücksgespräch für Alleinlebende und Interessierte bietet die evangelische Kirchengemeinde wieder am Samstag an. Los geht es für alle, die sich bis Donnerstag unter Telefon 0 62 21 / 86 66 53 angemeldet haben, um 10 Uhr im Martin-Luther-Haus, Am Kronenburger Hof 6. Musiktherapeut Michael Keßler vom Musik-Institut Rhein-Neckar möchte den Gästen näherbringen, wie Musik helfen kann. Er hat sich auf die Arbeit mit Seniorinnen und Senioren spezialisiert. Wie immer bei den "Frühstücksgesprächen" gibt es ein kleines Vorprogramm und ein reichhaltiges Frühstück zum Unkostenbeitrag.

Leimen

> Die Angellocher Kerwe startet nach dem Auftakt an diesem Freitag um 19 Uhr richtig durch. Offiziell eröffnet wird das Fest am Samstag um 17 Uhr mit Fassbieranstich und Schlüsselübergabe an den Kerwebürgermeister. Ab 20 Uhr rockt die Band "Cracked Fire" auf dem Festplatz und örtliche Vereine sorgen für die Bewirtung. Weiter geht’s am Sonntag um 11 Uhr mit Getränken und Speisen, ehe sich ab 13 Uhr der Kerweumzug vom Bolzplatz durch Hauptstraße, Ochsenbacher Straße, Kirchstraße, Feilgasse, "Schöne Aussicht", "Am Hang" und Hauptstraße wieder zurück zum Bolzplatz schlängelt. Es folgt die "Kerwered" als Höhepunkt des Tages. Übrigens ist auch am Montag noch mal Programm angesagt: Die Kerweborscht bewirten ab 11.30 Uhr, ab 14 Uhr winkt Kindern Spiel und Spaß. Abends folgt um 19 Uhr die Verbrennung der Kerweschlumpel auf dem Südfriedhof, um 21 Uhr die Schlüsselrückgabe an Bürgermeisterin Claudia Felden und gegen 22 Uhr startet die traditionelle "Einborschtung".

> Die Ausstellung "Ethereal Worlds" von der Künstlerin Empress Suma wird erstmals im Rahmen der Angellocher Kerwe gezeigt. Auf Einladung des Vereins Gauangelloch Gemeinsam Gestalten zeigt sie ihre Arbeiten, die sowohl digital als auch traditionell gefertigt wurden und mitunter als "semirealistisch und ätherisch" bezeichnet werden. Die Ausstellung im Gauangellocher Rathaus ist am Samstag von 15 bis 19 Uhr, am Sonntag von 12 bis 18 Uhr und am Montag von 12 bis 18 Uhr zu sehen; danach bis zum 30. August jeweils von 8 bis 12 Uhr.

Lobbach

> Das Klosterfest Lobenfeld geht am Samstag und Sonntag über die Bühne. Am Samstag erfolgt die Eröffnung um 12 Uhr mit dem Fassbieranstich unter Mitwirkung des MGV "Frohsinn" aus Lobenfeld. An beiden Tagen gibt es einen Kunst- und Handwerkermarkt sowie ein Kinderkarussell. Ab 12.30 Uhr am Samstag bewirten die örtlichen Vereine. Von 14 bis 16 Uhr lockt ein Kinderprogramm und ab 20 Uhr tritt die Band "Gonzo’s Friends" auf. Der Eintritt ist frei. Der Sonntag startet um 10 Uhr mit einem evangelischen Gottesdienst in der Klosterkirche. Ab 11 Uhr gibt es wieder eine Bewirtung sowie Unterhaltungsmusik mit dem Musikverein Waldwimmersbach. Ab 14.30 Uhr übernimmt die "Brassanova Bigband" mit moderner Unterhaltungsmusik. Um 18 Uhr findet zum Ausklang des Klosterfests ein Konzert mit Barbara Rosnitschek an der Querflöte und Florian Stricker am Klavier statt. Das Konzert steht unter dem Motto "Von Bach bis Tango". Der Eintritt ist auch hier frei. Spenden sind erwünscht. Vom Klosterfest bis zum Tag des offenen Denkmals am 8. September ist in der Klosterkirche zudem die Ausstellung "1525 bis 2025: 500 Jahre Täuferbewegung" zu sehen.

> "Rund ums Kloster und dann aufs Fest" lautet das Motto einer Fahrradtour, welche die "Rad-Guides Rhein-Neckar" am Samstag anbieten. Geplant ist eine 32 Kilometer lange Tour, während der 510 Höhenmeter zu überwinden sind. Start ist um 12 Uhr. Weitere Infos zum Treffpunkt gibt es nach der Anmeldung per E-Mail an radguide.ralf@netcom-mail.de

Mauer

> Eine Führung veranstaltet der Verein "Homo heidelbergensis von Mauer" auch wieder an diesem Sonntag um 14 Uhr. Interessierte können der Historie am Zeitenpfad entlang in das Urgeschichtliche Museum und in die Sandgrube Grafenrain folgen. Die Führung wird von Heino Hobbie geleitet. Treffpunkt ist das Infozentrum des Vereins im Heid’schen Haus in der Bahnhofstraße 4.

Neckargemümd

> Sein 50. Jubiläum feiert der Busbetrieb Mayer am Sonntag mit einem Tag der offenen Tür ab 11.30 Uhr auf dem Betriebsgelände Brunnacker 3 in Dilsberg. Es gibt Torwandschießen, Glücksraddrehen und mehr. Neben Bewirtung und Musik bekommen Besucher auch einen Einblick in die Firmen- und Busgeschichte.

> Eine Führung findet am Sonntag um 15 Uhr auf der Burgfeste Dilsberg statt.

> Eine neue Sonderausstellung zum Thema "Kleindenkmale in Neckargemünd" öffnet am Sonntag im Museum im Alten Rathaus. Eine Vernissage wird es nicht geben. Die Ausstellung ist bis zum 29. September zu sehen – jeweils samstags von 10 bis 13 Uhr und sonntags von 11 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Die Flohmärkte

Dossenheim

Gemeinde. Straßenflohmarkt zur "Dossemer Kerwe", am Samstag, 14. September und Sonntag, 15. September, jeweils von 8-18 Uhr. Reservierung eines kostenlosen Standplatzes online über die Gemeinde-Internetseite www.dossenheim.de, das Portal ist freigeschaltet ab Freitag, 30. August, um 20 Uhr.

Heiligkreuzsteinach

Neckar-Anker Gründermarketing. Hallenflohmarkt für Kindersachen aller Art, Samstag, 21. September, von 11 bis 14.30 Uhr, Einlass für Schwangere ab 10.30 Uhr in der Steinachtalhalle. Standgebühr ist 10 Euro oder 5 Euro plus Kuchenspende. Info und Anmeldung bis 15. September über www.neckar-anker.de/flohmarkt

Mauer

Schützenverein. Outdoor-Flohmarkt beim Tag der offenen Tür des Schützenvereins am Samstag, 7. September, von 10 bis 16 Uhr im Schützenhaus, Meckesheimer Weg 1. Anmeldungen per E-Mail an schatzmeister.svmauer@magenta.de und von 18-20 Uhr telefonisch unter 0 62 23 / 92 57 40

Meckesheim

Ev. Kirchengemeinde. Zwergen- und Riesenflohmarkt unter dem Motto "Gutes Gebrauchtes rund ums Kind" am Samstag, 21. September, von 14 bis 16 Uhr im Dietrich-Bonhoeffer-Haus, Professor-Kehrer-Straße 15. Verkauft werden Kleidung, Spielzeug, Bücher, Kinderwagen und mehr. Die Tischgebühr beträgt zehn Euro, Anmeldung notwendig per E-Mail an die Adresse zwergenflohmarkt@yahoo.de

Kreativkreis der ev. Kirchengemeinde. Flohmarkt beim Straßenfest am Sonntag, 1. September, von 11 bis 17 Uhr im Dietrich-Bonhoeffer-Haus.

Sandhausen

Turngemeinde Basketball Freundeskreis. Jedermann-Flohmarkt am Samstag, 21. September, von 12 bis 16 Uhr auf dem Parkplatz des Walter-Reinhard-Stadions. Anmeldung nur telefonisch ab Montag, 9. September, montags bis freitags von 12-13 Uhr unter 0 62 24 / 23 04