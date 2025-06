Von Edda Nieber

Hirschberg. Schnell heften Daniel Campagnolo, Petra Weinert und Sebastian Welzenberg am Montagnachmittag vor dem Rathaus noch die letzten Blätter in den dicken Ordner ab. Darin: circa 800 Unterschriften von Hirschbergerinnen und Hirschbergern, die gegen das geplante Neubaugebiet "Rennäcker" sind und sich deshalb an einem Bürgerbegehren der Bürgerinitiative