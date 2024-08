Von Annette Steininger

Hirschberg-Leutershausen. Im beschaulichen Hirschberg an der Bergstraße hat ein größerer Polizeieinsatz am Dienstagabend für Aufsehen gesorgt. Neben Beamten vom zuständigen Polizeirevier war auch ein Sondereinsatzkommando Baden-Württemberg (SEK BW) in der Wohncontaineranlage für Flüchtlinge an der Ecke Ladenburger Straße/Mannheimer Straße.

Aufgrund eines Zeugenhinweises habe am Dienstag der konkrete Verdacht bestanden, dass sich ein psychisch auffälliger 35-jähriger Bewohner einer Wohngemeinschaft in der Ladenburger Straße im Besitz einer scharfen Schusswaffe befand, teilte das Polizeipräsidium Mannheim mit. Daher erließ das Amtsgericht Mannheim einen Durchsuchungsbeschluss, der gemeinsam mit Kräften des SEK BW gegen 22.30 Uhr vollstreckt wurde. Dabei sei es durch die Verwendung von Einsatzmitteln zu zwei lauten Knallgeräuschen gekommen, die auch Anwohner deutlich hörten.

Polizeisprecher Philipp Kiefner erläuterte auf RNZ-Nachfrage, dass es sich um "Irritationskörper" gehandelt habe, die durch ein lautes Geräusch ablenken sollen. Der 35-Jährige konnte widerstandslos in Gewahrsam genommen werden. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung stellte die Polizei die fragliche Waffe sicher. Eine Untersuchung ergab, dass es sich um eine Schreckschusswaffe handelte.

Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt. Der 35-Jährige, der Anzeichen eines akuten psychischen Ausnahmezustands aufwies, wurde in eine psychiatrische Klinik gebracht. Eine konkrete Gefahr für Dritte bestand nicht. Der Polizeiposten Schriesheim übernahm die weiteren Ermittlungen.

Bei den Containern handelt es sich um eine Anschlussunterbringung der Gemeinde. Hier können bis zu 48 Personen untergebracht werden. "Aufgrund von Fluktuation variieren die Bewohnerzahlen", so der Hirschberger Hauptamtsleiter Frank Besendorfer auf RNZ-Anfrage.

Die Nationalitäten der Bewohner und Bewohnerinnen seien vielfältig. Darunter befänden sich nicht nur Menschen aus den aktuellen Krisen- und Kriegsgebieten. "Zur Vermeidung von Konfliktsituationen achten wir gemeinsam mit unserer Integrationsmanagerin darauf, die Menschen so unterzubringen, dass die jeweiligen Anschauungen zusammen passen", betonte Besendorfer.

Nach wie vor bleibe aber die dezentrale Unterbringung das vorrangige Ziel. "Unsere Erfahrungen zeigen, dass sich hieraus gute Integrationschancen und ein geringes Konfliktpotenzial ergeben", so Besendorfer.