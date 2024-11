Von Annette Steininger

Hirschberg. Als Wolfgang und Gabriele Böhler eine E-Mail an die RNZ-Redaktion schickten mit dem Betreff "Reisebericht", klang das zunächst mal unspektakulär. Aber einmal geöffnet, weckte das, was das Ehepaar aus dem Hirschberger Ortsteil Leutershausen zu berichten hatte, großes Interesse. Denn nicht nur das Reiseziel Marrakesch in Marokko klang