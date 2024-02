Hirschberg-Leutershausen. (ans) Ihren 15. Einsatz in diesem Jahr hatte die Freiwillige Feuerwehr Hirschberg im evangelischen Kindergarten "Storchennest" in der Fenchelstraße. Dorthin wurde sie am Montag um kurz nach 9 Uhr alarmiert.

Aufgrund einer defekten Dunstabzugshaube hatte der Rauchmelder beim Kochen ausgelöst. "Der Kindergarten war vorbildlich evakuiert", findet die Feuerwehr lobende Worte auf ihrer Facebook-Seite.

"Nach einer kurzen Erkundung konnten wir Entwarnung geben und die Kinder weiter Fasching feiern."