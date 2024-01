Von Christina Schäfer

Hirschberg-Leutershausen. Eltern den Weg weisen – das ist an diesem Morgen die erste Aufgabe für Nicolas Rosario. Der Erzieher hat heute Rezeptionsdienst, wie er sagt. Seine Einweisung ist an diesem Mittwochmorgen unverzichtbar. Schließlich ist es der erste Tag, an dem Eltern ihre Kinder nach Sanierungsabschluss, Weihnachtsferien und nachfolgendem