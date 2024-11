Gaiberg. (toni) Der Weihnachtsmarkt bietet in diesem Jahr neben Glühwein, Bratwurst und Co. etwas Besonderes an: Unter dem Motto "Leben schenken" kann man sich am Samstag, 30. November, auf dem Weihnachtsmarkt typisieren lassen. Im Bürgersaal ist jeder eingeladen, sich per Stäbchen testen zu lassen. Organisator Sascha Nikolajewicz, Leiter der Gemeindebücherei und Einsatzleiter der Nachbarschaftshilfe Bammental, hat das Projekt mit dem Verein "Blut e.V." auf die Beine gestellt.

"Ich selbst stand immer auf der Sonnenseite des Lebens und es ging mir immer gut", erzählt er. Mit dem Alter will er auch Menschen helfen, die nicht das Glück hatten oder sich vielleicht gar nicht selbst helfen können, berichtet der 51-Jährige. Er selbst war früher Fußballer.

Sascha Nikolajewicz. Foto: privat

"Eher ein B-Profi, aber ich konnte damit Geld verdienen", erzählt er. Jetzt habe er immer mehr den Drang, etwas Gutes für die Gesellschaft zu tun, sagt Nikolajewicz. Seine Position als Büchereileiter gebe ihm die Öffentlichkeit, um eine solche Aktion zu veranstalten.

Die Typisierung ist der erste Schritt zur Heilung von Krankheiten wie Leukämie. Mit der Analyse kann die Eignung einer Stammzellenspende für eine erkrankte Person ermittelt werden. Bei einer solchen Aktion bekommt man kurz ein Stäbchen in den Mund. So können potenzielle Spender bestimmt und deren Daten mit anderen verglichen werden.

Und wieso auf dem Weihnachtsmarkt? Dieser findet in Gaiberg nur an einem Tag im Jahr statt und bietet so laut Nikolajewicz die perfekte Möglichkeit, viele Menschen zu erreichen. "Das Leben besteht aus Geben und Nehmen und gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit sind die Menschen bereit zu spenden und anderen zu helfen", weiß der ehemalige Sportler. Seiner Meinung nach sollte man das ganze Jahr etwas tun, die Weihnachtszeit biete sich aber besonders dafür an. Der Weihnachtsmarkt sei die "ideale Plattform" für die Aktion.

Als Partner hat er den Verein "Blut e.V." gewonnen. Diesen kennt er schon seit 20 Jahren und machte damals bei einem Benefizspiel Bekanntschaft mit Vertretern. "Seitdem sind sie mir einfach nicht mehr aus dem Kopf gegangen, sie haben mich begeistert", sagt er. Jetzt tritt er mit ihnen in Aktion: "Ich habe Räumlichkeiten und alles drumherum organisiert. Den Rest machen die Profis vom Verein."

Apropos Profi: In der Karriere von Sascha Nikolajewicz waren die bekanntesten Stationen die Jugend des VfB Stuttgart, die Jugendnationalmannschaft, der AC Turin und die Leverkusener Amateure. Die Helfer des Vereins sind aber nicht nur zur Typisierung in Gaiberg, sondern informieren und beraten auch Interessierte.

"Vor allem geht es dabei um Sensibilisierung und Aufklärung der Leute", erläutert Nikolajewicz. Da Typisierungsaktionen wie diese nicht von den Krankenkassen übernommen werden, sind auch Spenden erwünscht, um weiter solche zu organisieren. Nikolajewicz arbeitet bei der Aktion eng mit seinem Netzwerk zusammen, so ist auch Rainer Scharinger – ehemaliger Fußballprofi und Profitrainer – zum Schirmherr der Aktion geworden.

Auch alle Glühwein-Trinker sind am Samstag zu Infostand und Typisierung eingeladen. Da es sich um eine Stäbchenprobe handelt, könne jeder mitmachen. "So lange man sich artikulieren kann, bekommen wir das schon hin", meint Nikolajewicz schmunzelnd.