Von Hans-Dieter Siegfried

Wiesloch. Es war wieder wie vor der Corona-Pandemie: Der Staufersaal im Palatin war Schauplatz der Prunksitzung der Karnevalsgesellschaft Blau-Weiss Wiesloch und Sitzungspräsident Patrick Reiß konnte bei der Begrüßung volles Haus vermelden. "Wir sind ausverkauft", berichtete er voller Freude, denn alle zur Verfügung stehenden 438 Karten waren von der fröhlichen Narrenschar erworben worden. Es folgte ein Abend, vollgepackt mit Auftritten der Garden, witzigen Büttenrednern und fetziger Musik. Unterstützt wurde Reiß auch diesmal wieder, wie schon beim Kampagnenauftakt, von seiner Stellvertreterin Sofia Keller.

Es ging lautstark, ja krachend los, denn die "Newwlfezza Mannheim" boten mit ihrer Guggemusik beim Einmarsch des Elferrats und der Garden bereits den Gästen einen Vorgeschmack, was noch alles folgen sollte. Trommelwirbel prägten die Szenerie und Reiß drückte seine Freude aus, wieder im Palatin zu sein. Nach dem Ausflug in die Mensa des Ottheinrich-Gymnasiums und der Corona-Zwangspause war man endlich wieder zurückgekehrt. Nach einem weiteren, mit viel Beifall bedachten Auftritt der Guggemusiker hieß es dann "Bütt frei" für Sven Walzel, der das Stadtgeschehen in Wiesloch unter die kritische Lupe nahm. Es gelte, das Stehkragen-Image ein wenig aufzupolieren. Er endete mit dem Satz "Wiesloch ist arm, aber l(i)ebenswert". Zuvor hatte er sich allerdings über die vielen Baustellen aufgeregt und die Schlussfolgerung gezogen, selbst mit der Bahn sei man schneller unterwegs als bei einer Autofahrt quer durch Wiesloch. Dennoch, die Stadt habe etwas und dies habe auch Oberbürgermeister Dirk Elkemann, der in einem Wolfskostüm unter den Gästen weilte, erkannt. "Er hat ja unlängst entschieden, nochmals acht Jahre im Rathaus dranzuhängen", sagte Walzel.

Danach folgte der Auftritt aller Garden, das Aushängeschild der KG. Von den Kleinen, der Löwengarde, über die Elferrats- und bis hin zur Präsidiumsgarde zeigte sich mal wieder: Über Nachwuchs muss man sich im Team um Präsident Stefan Wolter keine Gedanken machen. Für Flo Hühn hieß es dann, seine Erfahrungen als Elferrats-Azubi loszuwerden. Er, der im "normalen Leben" die Geschicke des Personals im Wieslocher Rathaus lenkt, war Premierengast in der Bütt. Er forderte mehr Männer im Elferrat. "Ansonsten müssen wir irgendwann noch einen Quotenmann einführen", bemerkte er. Eine Teilnahme am Männerballett lehnte er mit dem Hinweis "ich bin doch rank und schmal" dankend ab.

Es sei ein "hoher Preis, als Azubi bei der KG Blau Weiss", betonte er. Von einer Rikscha-Fahrt und den damit verbundenen Problemen, an das Ziel – und dies mit dem OB an Bord – wusste er zu erzählen und auch über eine Massage in der Damengarderobe, bei der sich das "Mädchen" als Präsident Wolter erwies. Es gab donnernden Beifall für seinen Vortrag, er darf sicher wiederkommen.

Die "Prosecco Girls" wirbelten dann unter dem Motto "Bella Italia", passend in den Landesfarben gewandet, schwungvoll über die Bühne und selbstredend durfte die Pizza bei deren Auftritt nicht fehlen. Die obligatorische Zugabe wurde natürlich geboten. Die beiden Tanzmariechen Emilia Breiter und Lendina Dalloshi legten eine Show hin, die aus einer Mischung aus Anmut und Akrobatik bestand. Da wurde elegant getanzt, aber auch artistische Einlagen prägten das Geschehen.

Während Eleganz bei den Beiden vorherrschte, trat dann das Männerballett an. Die "Havanna Boys" tanzten unter der Devise "C’est la Wiesloch" über die Bretter und ihr französischer Charme wurde durch die schräg sitzenden Mützen und echten sowie unechten, weil aufgemalten Bärten unterstrichen.

Noch vor der Pause wurde Besuch aus der Pfalz angekündigt. Olli, "De Härtsch vom Dahner Tal" kam, als vollbusige Frau verkleidet, daher. Sie (er) ließ sich über Wechseljahre aus, erzählte von Erfahrungen bei einer Polizeikontrolle und hatte die Lacher auf seiner Seite. Köstlich fanden die Narren die Darstellung einer Schokoladen-Verführung und die Bemühungen, sich im Internet zu einem "Blind Date" zu verabreden. Die "Dame" sprach zudem von ihren erotischen Momenten und dies lange vor den Wechseljahren. Donnernden Applaus gab es für den derb-witzigen Auftritt.

Mit dem Musikzug KC Nußloch kamen nach der Pause echte Stimmungsmacher. Die Damen und Herren boten eine Schlagerparade vom Feinsten, rockten den Saal und animierten zum Mitsingen. Flugs hatte sich auch eine Polonaise gebildet, die sich ausgelassen zwischen Tischen und Stühlen bewegte. Der Musikzug spielte später zum Finale nochmals auf. Dann standen die Garden erneut im Blickpunkt. Die Kleinsten, die Mitglieder der Löwengarde, bestachen dabei als Ensemble unter der Überschrift "Tauch mit ab" mit gekonnten Wellenbewegungen, sehr zur Freude der Narrenschar.

"Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut", kündigte Präsident Wolter den Auftritt von Sofia Keller an, die als Helene Fischer deren Hit "Atemlos" – der Song kam vom Band – vortrug. Perfekt inszeniert der begeisternde Auftritt, die Bewegungen stimmten einfach und auch das rote Gewand war ein Hingucker.

Die Elferratsgarde begeisterte anschließend mit "The Greatest Showman" das Publikum und es gab Beifallsraketen. Viel Lob und Dankesworte gab es für all die Trainerinnen, die die Mädchen und jungen Damen bestens vorbereitet haben. Danach kletterte, nein schwankte Stefan Breitner in die Bütt und präsentierte den besoffenen Elferrat. Er löschte gleich mal seinen Durst aus einem mitgebrachten Flachmann. "Wenn isch schlafe, trinke ich keinen Alkohol, selbst ein Überbrückungsbier verkneife ich mir", stellte er selbstsicher fest.

Über besondere Toilettengeräusche erzählte er und von den erzieherischen Maßnahmen im Elternhaus. "Mein Vater hat immer gesagt: es wird alles ausgetrunken", und dies habe er stets beherzigt. Eine Polizeikontrolle spielte ebenfalls eine Rolle und auf das Navigationsgerät im Auto sei kein Verlass mehr. "Da habe ich gerufen "Fahr zur Hölle" und wo bin ich gelandet? Bei meiner Schwiegermutter".

Zum Finale hin, noch vor dem weiteren Auftritt des Musikzugs Nußloch, verzückte die Präsidiumsgarde als "Horror Clowns" die Narrenschar. Angefeuert vom Publikum zauberte das Team eine tolle Performance auf der Bühne. Es war ein Abend, der vielen in positiver Erinnerung bleiben dürfte, mit Kurzweil, viel Musik, und tollen Auftritten.