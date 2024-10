Von Lukas Werthenbach

Eppelheim. Da traute der Eppelheimer RNZ-Leser seinen Augen nicht: Der in der Seestraße 1 wohnende Mann ging zu seinem Briefkasten und holte drei Briefe heraus – doch nur einer war an seine Adresse gerichtet. Die anderen beiden waren an Häuser in der Wieblinger Straße und in der Schulstraße adressiert – Hausnummer: 1.

"Das einzige, was bei