Eppelheim. (fhs) Wenig Begeisterung ausgelöst hat der Sachstandsvortrag von Terranets-BW-Mitarbeitern im Eppelheimer Gemeinderat. Sie informierten drüber, wie die geplante Gasleitung in ihrem Abschnitt zwischen Heidelberg und Hüffenhardt grundstücksgenau über die Eppelheimer Gemarkung verlaufen wird.

Terranets-BW-Projektleiterin Maren Raubenheimer und Timo Breitenbücher legten in der jüngsten Sitzung den entlang von Grundstücksgrenzen immer wieder abknickenden Verlauf der Trasse vor. Just auf Eppelheimer Gebiet aber soll die Trasse landwirtschaftliche Flächen schräg durchqueren und nicht immer in Flächen entlang von Feldwegen oder Straßen verlaufen. Breitenbücher ist zuständiger Sachbearbeiter für Entschädigungsfragen von Grundstückseigentümern.

Als Sprecher der Eppelheimer Landwirte erkundigte sich CDU-Stadtrat Horst Fießer: "Sie gehen da mit der Leitung durch die ehemalige Kiesgrube durch. Was wird von dem Erdaushub wo genau wieder eingebaut?"

Sorge der Landwirte ist, dass auf einem 800 Meter langen Abschnitt mit Fluorchlorkohlenwasserstoffen (FCKW) belastetes Erdreich nach Verlegen der Gasleitungsrohre nicht an gleicher Stelle verfüllt werden könnte, sondern versetzt auf weiter zum Anbau genutzter Ackerfläche.

Fießers Nachfrage, wie lange Terranets-BW im Schadensfall regresspflichtig sei und auch des CDU-Fraktionssprechers Trudbert Orths Frage, gegen wen man gegebenenfalls die Klage richten könne, zeigte, dass hier bereits vorausschauend weiter gedacht wird.

Grünen-Fraktionssprecherin Christa Balling-Gündling bemängelte, dass die Trasse durch erst vor Kurzem ausgewiesene Biotope führe. Terranets-BW werde hier noch mal prüfen, sagte Projektleiterin Raubenheimer. SPD-Fraktionssprecherin Renate Schmidt (SPD) erkundigte sich hoffnungsvoll, ob die Gasleitungsplanung das Bahntrassen-Vorhaben in diesem Bereich beeinträchtigen oder gar verhindern könne.

"Ich habe eine Raumordnung", erwiderte Raubenheimer und meinte damit, dass ihr Planungsverfahren bereits einen Verfahrenstitel ausweise, der beim aktuellen Variantenausschlussverfahren der Bahn AG so noch nicht gegeben sei. Varianten der umstrittenen Güterbahntrasse durchschneiden ebenfalls letzte Freiflächen bei Eppelheim.

Bei der Gaspipeline ist angedacht, die zweite Phase der Öffentlichkeitsbeteiligung vor Erreichen des Planfeststellungsantrags im ersten Halbjahr 2023 abgeschlossen zu haben. Die Süddeutsche Erdgasleitung soll – wie mehrfach berichtet – diese Region in den nächsten Jahren mit benötigtem Erdgas versorgen und als erste Transportleitung ab 2030 Wasserstoff nach Baden-Württemberg befördern.