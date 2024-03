Weinheim-Oberflockenbach. (vkn) Im Dorfzentrum hat seit Donnerstag nach einem größeren Umbau und unter neuem Betreiber wieder ein Supermarkt geöffnet. Auf 660 Quadratmetern Verkaufsfläche finden die Kunden in einem sogenannten "kleinen Vollsortimenter" alle Lebensmittel für den täglichen Bedarf, so das Konzept des neuen Betreibers.

Der "Nahkauf"-Markt wird von Rewe beliefert und von der Firma AQB betrieben. Diese Abkürzung steht für "Arbeit und Qualifizierung für Menschen mit Behinderung". Der Betreiber ist ein Inklusionsunternehmen mit Sitz in Heidelberg.

Der neue Markt sei "ein Ort der Begegnung, der Vielfalt und Inklusion", erklärte AQB-Geschäftsführer Sebastian Kern bei der festlichen Markteinweihung am Abend vor der Eröffnung. In technischer Hinsicht sei das neue renovierte Ladengeschäft auf dem modernsten Stand.

Der "Nahkauf" in Oberflockenbach ist bereits der zehnte Markt der Firma AQB, die seit 2007 im Lebensmitteleinzelhandel und in der Gastronomie tätig ist; sie ist ein Tochterunternehmen zweier Trägervereine, dem VbI ("Verein zur beruflichen Integration und Qualifizierung") und der IFA ("Initiative zur Förderung von Arbeitsplätzen Heidelberg/Rhein-Neckar").

"Unser Nahkauf ist auch ein Ort der Nachhaltigkeit, denn wir legen Wert auf regionale, saisonale und biologisch angebaute Produkte", betonte Kern. Auf das Dach des neuen Anbaus werde noch eine Photovoltaikanlage montiert. Die Technik sei mit einer Wärmepumpe und neuer Kühlung ganz der nachhaltigen Energiegewinnung verpflichtet. 800.000 Euro wurden in den neuen Markt investiert.

Aber nicht nur in technischer Hinsicht setzt der neue Laden mitten im Dorf auf Nachhaltigkeit. "Selbstverständlich kooperieren wir als gemeinnütziger Träger mit den lokalen Tafelläden. Bei uns wird nichts weggeworfen. Unser Markt ist schließlich ein Ort der Gemeinschaft", so Kern.

Das Prinzip der Firma AGB sei, dass Menschen mit und ohne Behinderung in Gruppen zusammenarbeiten, erläuterte der zweite Geschäftsführer der AQB, Matthias Bäcker. "Die sollen voneinander lernen, sich gegenseitig unterstützen und eben als Team zusammenarbeiten und funktionieren. Was in der Regel auch gut klappt", so Bäcker.

Die "Nahkauf"-Märkte sind dabei in ein Netzwerk von Partnern, etwa der Agentur für Arbeit, dem Integrationsfachdienst und lokalen Akteuren vor Ort wie den Diakonie-Werkstätten in Weinheim eingebunden. "Aktuell beschäftigen wir über 320 Menschen, davon über 100 mit einer Behinderung in einem sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnis", erklärte Bäcker.

Auch im neuen Lebensmittelmarkt in Oberflockenbach sollen nach einer Anlaufzeit mindestens 40 Prozent Schwerbehinderte arbeiten, so Bäcker zur RNZ. Bei neuen Märkten starte AQB aus Erfahrung mit Teams mit geringerem Behinderungsgrad, erläuterte er. In der Oberflockenbacher Filiale soll es insgesamt zwölf Arbeitsplätze mit acht Vollzeitstellen geben. Hinzu kämen Praktikumsplätze.

Ein Teil der Mitarbeiter des alten Supermarkts konnte im neuen weiterarbeiten. Anita Marczuk leitete bereits unter den Vorbesitzern das "Edeka-Ortszentrum", auch ihre Stellvertreterin Stefanie Rota war hier bereits tätig.

Um den neuen Markt anzusiedeln, habe der Eigentümer des "Dorfzentrums", Wolfram Fath, "keine Kosten gescheut", dankte AQB-Geschäftsführer Kern bei der Einweihung. "Es ist eine gute Grundlage, um hier für Oberflockenbach und die angrenzenden Orte eine Nahversorgung jetzt und auch in der Zukunft sicherzustellen."