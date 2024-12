Von Thomas Seiler

Wilhelmsfeld. "Ganz toll, dass wir wieder feiern und die Zeit genießen können", machte Bürgermeister Tobias Dangel in seiner Begrüßung am Samstag aus seinem Herzen keine Mördergrube, als er auf die lebensgroße Hirschskulptur zu Beginn des Wander- und Loipenparkplatzes am Hirschwald hinwies.

Wie viele andere harrte er der Dinge, die sich überall