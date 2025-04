Region Heidelberg. (cm) Ruhige Ostern? Nicht überall in der Region! Einige Feuerwehren hatten an und kurz vor den Feiertagen einiges zu tun:

> In Bammental ging es für die Feuerwehr am Ostermontag kurz vor 14 Uhr in die Industriestraße. Dort hatte eine Brandmeldeanlage ausgelöst. "Der Alarm erfolgte durch eine Leckage an einem Rohr der Sprinkleranlage", so die Wehr. Deshalb musste die Feuerwehr nicht weiter tätig werden.

> In Heiligkreuzsteinach musste die Feuerwehr am Ostersonntag gegen 13.30 Uhr im Ortsteil Eiterbach eine Tür für den Rettungsdienst öffnen. Der Zugang zum Patienten konnte geschaffen werden.

> In Mauer wurde die Feuerwehr an Karfreitag kurz vor 19 Uhr zu einer Tierrettung in die Schubertstraße gerufen. In einem Rohr hatte sich ein Igel verfangen. "Da es nicht möglich war den Igel aus dem Rohr zu ziehen, entschlossen wir uns das Rohr freizulegen", teilte die Feuerwehr mit. Es kamen sogar zwei Igel und eine Kröte zum Vorschein. "Leider waren die zwei Igel schon verendet", so die Wehr. "Die Kröte hüpfte wohlauf davon."

> In Meckesheim wurde die Feuerwehr am Ostersonntag kurz vor 14 Uhr von einem Anwohner in die Mozartstraße gerufen. Grund war, "dass ein Verkehrszeichen aufgrund des Windes umgefallen sei und auf der Straße liegt". Die Wehr räumte das Verkehrszeichen zur Seite und informierte den Bauhof der Gemeinde.

> In Neckargemünd war die Feuerwehr am Osterwochenende zwei Mal gefragt: Zunächst ging es am Karfreitag um 12 Uhr in die Adalbert-Seifriz-Straße. Dort musste eine Tür geöffnet werden, um dem Rettungsdienst Zutritt zu verschaffen. Am Samstag gegen 7.30 Uhr schlug dann ein Rauchwarnmelder in der Straße Am Mührain Alarm. Nach einer Kontrolle der Räume seien keine weiteren Tätigkeiten erforderlich gewesen, so die Wehr.

> In Schönau wurde die Feuerwehr am Karfreitag gegen 10.30 Uhr wegen einer Treibstoffspur alarmiert. "Beim Erkunden stellten wir fest, dass sich diese durch große Bereiche der Ortsdurchfahrt sowie einige angrenzende Straßen zog", teilte die Wehr mit. "Um eine weitere Verbreitung zu reduzieren, sperrten wir den Kreuzungsbereich zur Ziegelhäuser Straße ab und stellen an besonders prägnanten Stellen Warnschilder auf." Eine Spezialfirma wurde zum Entfernen der Spur beauftragt, erst nach drei Stunden war der Einsatz beendet.

> In Wiesenbach wurde die Feuerwehr am Samstag um 13 Uhr zur Unterstützung des Rettungsdienstes in den Wald zum Totenkopf-Parkplatz gerufen. Dort war ein Mountainbikefahrer gestürzt.