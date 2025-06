Von Hannelore Schäfer

Edingen-Neckarhausen. Es war ein Sommermärchen der besonderen Art. Die Edinger Landfrauen hatten im Rahmen des Gemeindejubiläums am Samstag zu "Tischlein Deck Dich" in den Kothe-Park eingeladen. Anfangs war die Tafel noch unbestückt, doch mit den Gästen kamen auch die Speisen. Rasch war das geräumige "Tischlein" in Form eines Mitbring-Büfett gedeckt,