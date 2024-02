Von Joachim Hofmann

Edingen-Neckarhausen. Volles Haus herrschte am Samstag auf der Wiedereröffnung der traditionellen Gaststätte des FC Viktoria in der Porschestraße, an der Ecke zur Neckarstraße. Die hervorragende Stimmung spiegelte auch die Titel-Auswahl der Musikvereinigung Neckarhausen (MVN) wider, die zum Auftakt des Ereignisses gut gelaunt das Stück "Frohe Musikanten" intonierte.

"Wir freuen uns, dass wir in Zeiten, in denen Wirtschaften eher zu statt aufmachen, mit Guiseppe Flaccavento wieder einen Wirt für unser Vereinsheim gefunden haben", begrüßte Viktoria-Vorstand Tobias Hertel am Nachmittag die Gäste, nachdem er in seiner Zweit-Funktion als Taktgeber der MVN hinter seinem Schlagzeug hervor gestiegen kam. Unter den Anwesen waren neben Bürgermeister Florian König mit Lebensgefährtin Larissa Rensch, Alt-Bürgermeister Roland Marsch und Ehefrau Andrea auch einige Gemeinderäte. Deren Anwesenheit zeige, dass die Wirtschaftseröffnung einen besonderen Stellenwert in der Doppelgemeinde habe, so Hertel.

Bald kommt der Frühling und damit auch wieder das Biergartenwetter, das man dann im Außenbereich des Vereinslokals in Neckarhausen genießen kann. Foto: joho

Ebenso erfreulich wie der Anlass war der Zuspruch der Besucher, die sich Gruppen- oder paarweise einfanden, um den neuen Wirtsleuten, Guiseppe Flaccavento und seine Frau Tülay, mit kleinen Willkommensgeschenken zur Wiedereröffnung zu gratulieren.

Damit ist im wahrsten Sinne des Wortes die kurze Durststrecke seit Mitte Dezember beendet, die der bisherige Wirt Michael Kuss mit seinem Ausscheiden hinterlassen hatte. Dieser hatte die Bewirtung der Traditionsgaststätte erst vor rund eineinhalb Jahren übernommen, hatte in Neckarhausen gut Fuß gefasst, allerdings in Zeiten der Corona-Pandemie auch Einschränkungen hinnehmen müssen. Letztlich aber hatte er schweren Herzens aus gesundheitlichen Gründen aufgeben müssen.

"Es ist gut, wenn ich weiß, wo eine gute Küche ist", sagte Bürgermeister Florian König, froh darüber, dass der Wechsel so schnell vollzogen werden konnte. "Vielen Dank, dass Sie die Chance nutzen", sagte der Rathauschef zum neuen Pächter gewandt. Es sei in der heutigen Zeit alles andere als einfach, jemanden zu finden, der eine Gaststätte betreiben wolle. Er wünschte dem neuen Pächterpaar im Namen der Gemeindeverwaltung viel Erfolg und bat: "Machen Sie die Leute glücklich."

"Eigentlich sind wir ja schon länger in Edingen-Neckarhausen", so Flaccavento, denn einer seiner Söhne betreibt die Gaststätte "Die Glucke" zwischen Edingen und Neckarhausen. Seine große Familie ist auch sonst in der Gastronomie verhaftet, denn ein weiterer Sohn betreibt seit 2023 die Vereinsgaststätte des FV 08 Hockenheim. Er habe sich vorgenommen, in der Viktoria-Gaststätte gute und bezahlbare Speisen in einem Mix aus deutscher und italienischer Küche anzubieten, kündigte der neue Wirt an.

Dies wurde am Eröffnungsabend auch gleich mit einem preiswerten Büffet mit Nudelgerichten wie Lasagne, Penne sowie Feuer- und Rindswurst bestätigt. Die neuen Wirtsleute hatten gleich alle Hände voll zu tun, um die Besucher in Schank- und Nebenraum zufrieden zu stellen. Die künftige Speisekarte ist noch in Arbeit, wird aber wohl bald aushängen. Dem ersten Eindruck zufolge dürfen sich die Gäste auf ein schmackhaftes Angebot freuen.

Info: Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag 17-22 Uhr, Sonntag 11-22 Uhr, Montag Ruhetag.