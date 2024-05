Von Hannelore Schäfer

Edingen-Neckarhausen. Dampfnudeln sind ein Klassiker in der kurpfälzischen Küche. Mit der beliebten Mehlspeise macht man nicht nur die eigene Familie, sondern auch Freunde und Gäste froh. Frisch aus der Pfanne schmecken die krustigen Hefeklöße besonders gut.

Bei Susanne Surblys sind sogar schon Bretonen auf den Geschmack dieser deutschen Spezialität gekommen. Mit der Vorsitzenden der Interessengemeinschaft Partnerschaft (IGP) Edingen-Neckarhausen/Plouguerneau.

"Kochen hat bei uns in der Familie Tradition", erzählt die Neckarhäuserin und fügt hinzu: "Meine Uroma hat früher für Gesellschaften gekocht, das war damals so üblich." Man ist ins Haus gekommen, um bei Hochzeiten oder anderen Festivitäten das Essen zuzubereiten, schließlich gab es zu der Zeit noch keine Caterer.

Die Urgroßmutter sei in dieser Sparte durchaus geschäftstüchtig gewesen, während der Urgroßvater den Lebensunterhalt als Gärtner bei den Grafen von Oberndorff verdiente.

"Uromas Kochkünste blieben mir zwar leider verborgen, dafür habe ich die Liebe zu den Dampfnudeln bereits als Kind bei meiner Oma entdeckt", erinnert sich Susanne Surblys. Zumeist seien die Dampfnudeln als Mittagsessen mit Suppe auf den Tisch gekommen. Neben der Kartoffelsuppe als Klassiker wurde alternativ auch schon mal Markklößchensuppe serviert. "Als Nachtisch hatte es dann zumeist Weinschaumsoße gegeben, die wir als Kinder gerne löffelten", verrät Surblys schmunzelnd.

Eine Tradition sei in der Kinderzeit auch der tägliche Kaffeeklatsch bei ihrer Großmutter gewesen. "Pünktlich um 15 Uhr kreuzten wir Enkelkinder zusammen mit unserer Mutter bei Oma auf, um selbst gebackenen Kuchen zu essen und ein bisschen zu plaudern, das war eine schöne Zeit, an die ich mich heute noch gerne erinnere", sagt Susanne Surblys.

Ihre Großmutter hatte ihr aber nicht nur das Dampfnudel-Rezept, sondern auch ihren Vornamen vererbt. "Sie hieß Susanna, ich bekam deshalb den Namen Susanne mit auf meinen Lebensweg", erzählt die Nachfahrin. Ihre ganz persönliche Dampfnudel-Variante ist die Doppel-Kruste.

"Normalerweise werden die Dampfnudeln nur von unten angebraten und bleiben oben weiß. Ich mag es gerne krustig und drehe sie deshalb im fertigen Zustand um, erhitze zuvor noch etwas Öl oder Margarine in der Pfanne und brate sie auch von der anderen Seite an", erklärte die Dampfnudel-Köchin.

Selbst bei Partnerschaftsfreunden aus der Bretagne hätten die "Doppel-Krustler" schon für "Liebe auf den ersten Biss", gesorgt. Auch kalt seien die aufgeschnittenen und mit Pflaumen-, Stachelbeeren- oder Feigenmarmelade bestrichenen Dampfnudeln ein Genuss.

Neben der Kurpfälzer ist Susanne Surblys aber auch die französische Lebensart vertraut. "Ich war schon als Jugendliche mit der IG Partnerschaft unterwegs und arbeitete als Ferienjobberin in Plouguerneu. Außerdem hatte ich am Gymnasium Französisch als Leistungsfach belegt und arbeitete nach dem Abitur als Büro-Hilfskraft eine Zeit lang in Paris", erinnerte sie an ihre frankophonen Anfänge. Später studierte Surblys Französisch in Heidelberg mit dem Abschluss einer akademisch geprüften Übersetzerin.

Die perfekten Sprachkenntnisse kommen ihr auch als IGP-Chefin zugute. Sie habe sich langsam im Vorstand hochgearbeitet, von der Schriftführerin über die Zweite Vorsitzende bis hin zum Vorstandsposten, so Surblys. Die Partnerschaft lebendig zu erhalten, ist ihr ebenso eine Herzensangelegenheit wie das Singen. Als Duo "Deux cafés longs" zusammen mit ihrem Mann Roland oder als Sängerin mit der Band "Teamplay", trifft Susanne Surblys vom Chanson bis hin zu Rock und Pop immer den richtigen Ton.

Rezept:

> Zutaten: 350 Gramm mit Roggen vermischtes Weizenmehl. Circa ½ bis ¾ Würfel frische Hefe, 50 Gramm Zucker, etwas Salz, 50 bis 70 Gramm zerlassene Butter oder Margarine, ein Ei, 150 Milliliter lauwarme Milch.

> Zubereitung: Mehl in eine Schüssel geben und eine Mulde formen. Da hinein die Hefe bröseln, etwas Zucker und Salz sowie die lauwarme Milch dazugeben, vermischen, bis die Hefe Blasen bildet. Danach die weiteren Zutaten dazugeben, zu einem Teig kneten, bis er sich von der Schüssel löst.

Mit einem sauberen Geschirrtuch zudecken und an einem warmen Ort circa eine halbe Stunde aufgehen lassen, bis sich das Volumen verdoppelt hat. Danach noch einmal kurz durchkneten, zwei Rollen formen, gleich große Stücke schneiden und diese zu Kugeln formen. Öl oder Margarine in einer Pfanne erhitzen, etwas Wasser hinzugeben, mit Salz bestreuen, Dampfnudeln einlegen und Glasdeckel schließen.

Deckel erst öffnen, wenn die Flüssigkeit praktisch vollständig verdampft ist und die Dampfnudeln zwischenzeitlich "gewachsen" sind. Für die zweite Kruste noch etwas Öl in die Pfanne geben, Dampfnudeln umdrehen, bei offenem Deckel krustig bräunen. fer