Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Der "Friedrichs­hof" ist nicht nur irgendeine Gaststätte am Ort, sondern eine Institution, die sich für viele Menschen – auch von außerhalb – ein bisschen wie Heimat anfühlt. Hier kann man kommen, sich umschauen, wer so da ist, um sich dann ganz unkompliziert einen Stuhl an einen der Tische zu ziehen. Sofern natürlich Platz ist.