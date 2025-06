Edingen-Neckarhausen. (RNZ/dani) Da hat sie die Lust auf Süßes wohl übermannt: Vier Jugendliche sollen am Dienstagnachmittag mehrere Getränke und Süßwaren aus dem Selbstbedienungsladen Teo auf dem Freizeitbadparkplatz in Neckarhausen mitgenommen haben, ohne sie zu bezahlen. Das teilte die Polizei mit. Laut einer Polizeisprecherin soll es sich dabei um mehrere Schokoriegel und Energiedrinks mit einem Warenwert im niedrigen zweistelligen Bereich gehandelt haben.

Einer Zeugin sei gegen 17 Uhr aufgefallen, dass in dem Selbstbedienungsladen der Handelskette Tegut beide Kassen defekt waren, heißt es in der Mitteilung. Eine durch Personal bediente Kasse gibt es dort nicht.

Zudem bemerkte die Frau die vierköpfige Gruppe, bestehend aus einer männlichen und drei weiblichen Personen, die sich auffällig lange in dem Kleinstsupermarkt aufhielten. Sie habe beobachtet, wie diese mehrere Getränke und Süßwaren in ihre Taschen steckten und anschließend den Laden verließen, heißt es in der Polizeimeldung weiter.

Die Jugendlichen werden wie folgt beschrieben: Die erste junge Frau wird auf 14 oder 15 Jahre geschätzt, hat braune Haare und trug ein weißes Oberteil. Eine zweite Jugendliche ähnlichen Alters hatte eine graue Jogginghose an und blonde Haare.

Die dritte junge Frau, ebenfalls geschätzt auf 14 oder 15 Jahre, wird nicht näher beschrieben. Der junge Mann habe ein laut Polizei "osteuropäisches Erscheinungsbild", schwarze Haare und trug eine grau-weiß marmorierte Jogginghose.

Die weiteren Ermittlungen des Polizeireviers Ladenburg dauern an. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise zu den vier Jugendlichen geben können sollen sich beim Polizeirevier Ladenburg unter der Telefonnummer 06203/93050 zu melden.

Grund für den Ausfall der Kassen war wohl ein technischer Defekt, teilte die Polizeisprecherin mit. Im Laufe der Ermittlungen werde nun auch geprüft, ob die Videoüberwachung in dem Laden funktioniert hat und weitere Hinweise geben kann.

Nach RNZ-Informationen ist die Videoüberwachung generell der Hauptermittlungsansatz, wenn es zu Diebstahl im rund um die Uhr geöffneten Selbstbedienungsladen kommt. Gerade kurz nach der Eröffnung im Dezember 2023 hätten Personen wiederholt Waren mitgehen lassen.

Dank aufmerksamer Zeugen konnten die Diebe teilweise direkt vor Ort gestellt oder durch die Videoaufnahmen und entsprechende Lichtbildvergleiche gefunden werden.

Ort des Geschehens

Update: Mittwoch, 25. Juni 2025, 18.15 Uhr