Dossenheim/Leimen. (luw) Genau 131.692 gültige Stimmen wurden am Sonntag bei der Gemeinderatswahl in Dossenheim abgegeben – doch geht es nach mindestens einer Wahlberechtigten, die ebenfalls ihre Kreuze machen wollte, hätten es ein paar Stimmen mehr sein müssen. Ähnlich wie in Leimen, wo die RNZ bereits am Montag über Probleme bei der Briefwahl berichtete, lag wohl der Fehler bei der Post.

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote