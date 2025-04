Dossenheim. (bmi) Das ging zügiger als erwartet: Nach nur fünf Wochen beendet die Deutsche Giganetz GmbH (DGN) ihren Glasfaserausbau in Dossenheim. Ganz so schnell geht es mit dem schnellen Internet natürlich nicht – es handelt sich nicht um einen Abschluss, sondern eine "vorübergehende Aussetzung des Ausbaus und der Vermarktung", wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Wie schon in einer

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote