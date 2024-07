Wiesenbach. (cm) Schon Anfang der Woche war der katholische Pfarrer Tobias Streit fassungslos. Über das vergangene Wochenende hatten Unbekannte in zwei Nächten insgesamt acht Regenfallrohre an der katholischen Kirche gestohlen.

Nun fehlen dem Leiter der Seelsorgeeinheit Neckar-Elsenz komplett die Worte. Denn inzwischen ist von einer Serie auszugehen: Am Mittwoch demontierten Ganoven mehrere Regenrinnen und Fallrohre der Marienkapelle, einer kleinen Kirche am Ortsrand von Wiesenbach.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, kam es am Mittwoch zwischen 8 und 16 Uhr – also am helllichten Tag – im Kapellenweg zu dem erneuten Diebstahl. Die Kirche sei aufgrund ihrer Lage in einem Waldgebiet nur schwer einsehbar. Ob ein Zusammenhang mit den Diebstählen an der katholischen Kirche besteht, werde derzeit noch geprüft, so die Polizei.

Das Neckargemünder Polizeirevier suche nun dringend nach Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich unter Telefon 06223/92540 zu melden.

Doch bei diesem weiteren Diebstahl blieb es nicht: Auch an der katholischen Kirche machten sich die Langfinger laut Pfarrer Streit noch einmal zu schaffen. Ebenfalls am Mittwoch wurde an dem Gotteshaus unmittelbar neben der Bushaltestelle an der stark frequentierten Hauptstraße in Wiesenbach ein weiteres Regenrohr gestohlen.

"Ich bin wirklich zutiefst erschüttert", erklärte Streit. "Nun wurden wir auch am Tage noch beklaut und mittlerweile ist es wirklich skrupellos." Die Polizei habe sämtliche Schäden aufgenommen. "Ich hoffe einfach, dass dieser ganze Spuk ein Ende hat", so Streit.

"Fast jeden Tag müssen wir jetzt Angst haben, dass irgendwo eine neue Schadensmeldung kommt." Er könne einfach nur hoffen, dass es nicht zu weiteren Diebstählen kommt. Der Geistliche bittet Bürger darum, ein besonderes Augenmerk auf die verschiedenen Gebäude zu haben.

Durch den Diebstahl an der katholischen Kirche vom vergangenen Wochenende war auch deren Blitzschutz zerstört worden. Die Diebe hatten die Blitzableiter durchtrennt, um an die mit ihnen verbundenen Kupferrohre zu kommen. Der Diebstahl von Buntmetall – und dazu gehört Kupfer – hat zuletzt auch in der Region zugenommen, weil dessen Preis gestiegen ist. Unlängst wurden in Sandhausen und Eppelheim auf Friedhöfen Skulpturen, Gedenktafeln und Grabschmuck aus Bronze gestohlen.