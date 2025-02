Von Edda Nieber

Ladenburg. An diesem Sonntag ist es so weit: Insgesamt 9942 Ladenburger haben die Wahl, wer in den kommenden acht Jahren ihr Stadtoberhaupt wird. Wählen sie den Verwaltungschef Stefan Schmutz für eine weitere Amtszeit oder zieht mit Sophian Habel sein Herausforderer ins Rathaus ein? Die RNZ berichtet am Wahlabend auf ihrer Internetseite aus dem Domhof. Hier