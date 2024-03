Region Heidelberg. (bmi) Manchmal werden Feldhasen zu Boxern. Dann stellen sich die Langohren auf die Hinterbeine, balgen und prüfen Kampffähigkeiten und Stärke. "Ein kleiner Streit, wer welche Eier wohin bringt", feixt der Nußlocher Hagen Schmid zu seinem Foto.

Der Rangkampf zwischen Männlein und Weiblein ist hier aber wohl der Paarungszeit samt Partnerwahl geschuldet – und weniger Ostern. Die Osterglocken von Joschka Leutz weisen definitiv aufs höchste Fest der Kirche hin, die der Aglasterhausener im "Narzissenparadies" Waldhilsbach fotografierte. Dort blühen beim Obst- und Gartenbauverein 60.000 der gelben Blüten.

Apropos Blütenmeer: Nach Holland versetzt fühlen mag man sich beim Anblick der Tulpenpracht von Anatoli Sablozki aus St. Ilgen. Und noch mehr botanischer Farbenreichtum verzückt die RNZ-Leser: etwa die Magnolie von Christine Bauni in Mauer in Pastelltönen. Oder die Traubenhyazinthen – auch als Muscari bekannt – in verschwenderischer Fülle auf dem alten Sandhäuser Friedhof, die Angelika Feistauer vor Kapelle und Kirchturm in Szene setzte. Und auch die Obstbäume stehen vielerorts in Blüte – wie die Mirabelle bei Johannes Kalt in in Heiligkreuzsteinach oder die Blutpflaume bei Edwin Braun. "Eine Wohltat für die Augen", freut sich der Lobenfelder über diese Sorte der Kirschpflaume.

"Das Wunder der Natur ist immer wieder faszinierend", freut sich derweil Hans-Joachim Schmidt über den Teich voll Laich in Gauangelloch. Der sollte ebenso wenig noch Spätfrost abbekommen wie der Marienkäfer, der bei Sabine Klevenz aus Spechbach ein Sonnenbad nahm. Mit dem Maikäfer ist der nächste Brummer bereits seit Mitte März unterwegs – "und dann keine Klimaerwärmung?", fragt der Leimener Georg Riemann ironisch.

Ein von Temperaturen unabhängig eindruckvolles Schauspiel sind Regenbogen: so wie über Eppelheim bei Marc Böhmann oder als ebenso kurzer wie seltener Moment am fast klarem Nußlocher Himmel bei Frank Hammerstein. Jochen Barié genießt derweil das morgendliche Farbenspiel auf der Höhe bei Lobenfeld beim Radeln zur Arbeit nach Bammental. Dort ist "Gemeinde-Mitarbeiter-Fuchs" im Dienst und bewacht die Bammentaler Gänse, freut sich Hans-Peter Maurer. Und ein weiterer Vierbeiner liebt den Wald samt Sandgruben um Sandhausen: Ralf Kuhns Hund Sam, der stolz sein Stöckchen spazieren trägt.