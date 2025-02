Heiligkreuzsteinach/Heidelberg. (luw/vs) Am heutigen Montag wird der Mord an einem 42-Jährigen vor dem Heidelberger Landgericht verhandelt. Das Interesse an der Verhandlung ist groß: Viele Medienvertreter und Medienvertreterinnen sind vor Ort und berichten. Außerdem verfolgen rund 50 Zuschauer und Zuschauerinnen die Gerichtsverhandlung.

