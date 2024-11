Bammental. (bmi) "Das kann doch nicht wahr sein." Bei Siegfried Riederer sitzt der Frust tief. Der 87-jährige Wiesenbacher ist treuer Bahnfahrer und nutzt seit Jahren fast täglich die S-Bahn für die Fahrt von Bammental nach Heidelberg, wo seine Lebensgefährtin wohnt.

Was er seit geraumer Zeit nicht mehr nutzt, ist der Aufzug an Gleis 1, wo die Züge in Richtung Neckargemünd und